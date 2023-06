Aston Villa meldt akkoord met Youri Tielemans

Youri Tielemans blijft ook volgend seizoen actief in de Premier League. Aston Villa liet zaterdagavond weten dat het een akkoord bereikt heeft met de 26-jarige middenvelder.

De Belgische international zal zich op 1 juli officieel speler van de Villans mogen noemen. Bij Leicester City, dat degradeerde naar het Championship, liep zijn contract ten einde. Een tiental dagen geleden nam hij al afscheid van de Leicester-fans.

Tielemans brak door bij RSC Anderlecht en kende ook een passage bij AS Monaco alvorens neer te strijken in de Premier League. Hij hielp Leicester in 2021 aan winst in de FA Cup met een doelpunt. Uiteindelijk was hij 4,5 jaar aan de slag bij de Foxes. Bij Villa zal Tielemans de kleedkamer delen met Leander Dendoncker, zijn voormalige ploegmaat bij paars-wit.

Lees ook