Iga Swiatek pakt titel op Roland Garros

Iga Swiatek heeft op haar 22ste voor de vierde keer een grandslamtoernooi gewonnen. De Poolse nummer één van de wereld schreef voor de derde maal Roland Garros op haar naam door in een fantastische finale Karolina Muchova (WTA 43) in drie sets te verslaan: 6-2, 5-7 en 6-4.

De eindstand van de eerste set deed de Tsjechische, die begeleid wordt door Kirsten Flipkens, eigenlijk oneer aan. Muchova speelde uitstekend tennis en kwam enkele keren dichtbij een break van de opslag van Swiatek, maar de Poolse was gewoon nóg beter. Ze vond telkens de juiste hoeken en lengte met haar slagen, tot frustratie van Muchova.

Met die setwinst schreef Swiatek ook meteen geschiedenis. Ze is de allereerste tennisser die in haar eerste zeven grandslamfinales ook de eerste set weet te winnen. Daarmee doet ze beter dan Roger Federer, Lindsay Davenport en Leyton Hewitt.

In set twee ging Swiatek meteen door de opslag van de Tsjechische en liep ze 3-0 uit. Muchova vocht voor wat ze waard was en brak de nummer één van de wereld terug met een fantastisch punt. De nummer 43 van de wereld kwam terug tot 3-3 en 4-4.

Swiatek verloor in het toernooi nog geen enkele set, maar was toch van de wijs. In het negende game kreeg ze een breakpunt tegen en sloeg de Poolse zowaar een dubbele fout: 5-4 voor Muchova, die dus mocht serveren voor de set.

Last van de zenuwen

Maar wat te verwachten viel, gebeurde ook. Swiatek ging meteen terug door de opslag van de Tsjechische. Game over? Nee. De nummer één van de wereld serveerde bijzonder zwak en verloor opnieuw haar opslag. Muchova had last van de zenuwen, maar pakte bij 40-40 uit met een geweldig punt en schreef de tweede set op haar naam met 7-5.

De veer leek even gebroken bij de Poolse. Muchova won tien punten op een rij en liep in de derde set meteen uit naar 2-0. Maar deze vrouwenfinale bleef er eentje van thrillerformaat. Swiatek rechtte de rug, ging door de opslag van de Tsjechische en kwam na een eerste ace op 3-2.

Muchova liet eerder al zien dat ze de koningin van de comeback is en dus gebeurde dat ook. De poulain van Kirsten Flipkens ging op en over Swiatek, die alweer een slechte getimede dubbele fout sloeg en op een 4-3 achterstand kwam. En nog was het niet gedaan. Swiatek brak meteen terug en zette de bordjes opnieuw gelijk.

Daarna ging Muchova opnieuw door de opslag van de nummer één, maar Swiatek redde een breakpunt en pakte de beslissende twee games voor 6-4-winst en haar derde Roland Garros.

Lees ook