Officieel eerste tropische dag van het jaar: 30 graden gemeten in Ukkel

De temperatuur gaat al dagenlang in stijgende lijn, maar zaterdag is in Ukkel ook de symbolische grens van 30 graden doorbroken. Daarmee is de eerste tropische dag van het jaar officieel een feit.

In het weerstation in Ukkel werd zaterdagnamiddag de grens van 30 graden Celsius bereikt. Ook de komende dagen – tot en met maandag – zou het kwik maxima tot 30 graden en op sommige plaatsen zelfs 31 graden bereiken.

Dinsdag zou de temperatuur lichtjes zakken tot 28 graden, maar het blijft volgens de weersverwachtingen van het KMI nog tot vrijdag warmer dan 25 graden. ‘Hier en daar is wel een zomerse bui mogelijk‘, klinkt het.

Code geel

Het KMI heeft bijgevolg de hittewaarschuwingen aangepast, waardoor in bijna elke Belgische provincie tot en met woensdag code geel geldt. Daarbij worden maatregelen getroffen om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Alleen aan de kust en in de provincies Luik, Namen, en Luxemburg blijft code groen van kracht.

