Remco Evenepoel herhaalt zijn ‘neen’ tegen Tour

Daags voor zijn rentree in de Ronde van Zwitserland heeft wereldkampioen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) benadrukt dat hij deze zomer zeker niet aan de start komt van de Ronde van Frankrijk. ‘We hebben er wel over gesproken, maar het was al snel een ‘neen’’, zegt hij overtuigd.

Vier weken nadat hij door een coronabesmetting in de roze trui uit de Ronde van Italië had moeten stappen, keek Evenepoel in een online persmoment vooruit naar wat nu komt. In zijn zomer is nog steeds geen plaats voor de Ronde van Frankrijk, benadrukte de wereldkampioen toen hij de vraag kreeg wat hij vond van de open Tour-uitnodiging van Tadej Pogacar aan zijn adres.

‘In de toekomst ga ik er zeker naartoe, maar niet dit jaar’, was Evenepoel duidelijk. ‘Je moet me begrijpen. Ik heb me zes maanden voorbereid op de Giro. Ik zat drie maanden in de leegte op de top van een berg. Ik ging naar de Giro in mijn vormpiek. Maar toen ik ziek werd, zat ik daarna tien dagen niet op de fiets. Het is niet gemakkelijk om dan terug in topvorm te geraken voor een koers als de Tour. En in de Tour wil ik ‘all-in’ gaan, aan 150 procent. Dat is nu zeker niet mogelijk. Het is dus een logische beslissing om er dit jaar niet te starten. Jullie moeten nog een beetje geduld hebben.’

Dat Evenepoel geen interesse heeft om alleen naar de Tour af te zakken als rittenkaper of om ervaring op te doen, heeft veel met de publieke opinie te maken. ‘Het zou een optie zijn, maar ik denk dat jullie (de pers, red.) daar verdrietig mee zouden zijn. Als ik los in de eerste bergrit, dan ontploft er in België een bom. Met mijn koerswijze is het bijna onmogelijk om zonder verwachtingen naar daar te trekken. We hebben wel over Tourdeelname gesproken, maar het was al snel een ‘neen’.’

