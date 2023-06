Jonas Vingegaard haalt weer uit in de Dauphiné

De Deen Jonas Vingegaard heeft met een opnieuw indrukwekkende solo van zo’n zes kilometer op de Croix de Fer de koninginnenrit in de Dauphiné gewonnen, zijn tweede ritzege nadat hij ook al tweede was geworden in de tijdrit. Onze landgenoot Victor Campenaerts kleurde de zevende etappe door opnieuw in de aanval de gaan, eerst met een paar metgezellen, nadien alleen. Een ritzege leverde dat niet op, wel de bergtrui en voor de tweede keer de Prijs voor de Strijdlust.

Jonas Vingegaard is niet zomaar op weg om deze Dauphiné te winnen in de aanloop naar de Tour de France, hij doet dat door de tegenstand te verpletteren. Het zal over drie weken van Tadej Pogacar moeten komen om de regerende Tourwinnaar het vuur aan de schenen te leggen.

Vingegaard had al een mooie voorsprong van 1’10” op Ben O’Connor vóór deze koninginnenrit, maar Jumbo-Visma nam de koers opnieuw in handen en Vingegaard reed de concurrentie nog maar eens de vernieling in op de Croix de Fer, waar hij uitpakte een solo van zo’n zes kilometer.

Adam Yates (UAE) was de best of the rest en maakt in het klassement een sprong van de vierde naar de tweede plaats op 2’11” van Vingegaard. Ben O’Connor is derde op 2’24, gevolgde door Jai Hindley op 2’36”.

De zevende rit telde amper 150 kilometer, maar daarin waren wel de Madeleine, Mollard en de Croix de Fer gepropt, drie Alpenreuzen.

In een bijzonder geanimeerde openingsfase wist Victor Campenaerts (Lotto Dstny) weg te raken met Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) en Anthony Perez (Cofidis). Er kwam ook een tegenaanval op gang, maar die wist nooit aansluiting te vinden.

Een sterke Victor Campenaerts, die in deze Dauphiné zijn wederoptreden viert na zijn zware val in de Bredene-Koksijde Classic, loste zijn drie medevluchters en ging alleen op weg naar de top van de Madeleine, maar onder de impuls van Jumbo-Visma slonk zijn voorsprong op de favorieten zienderogen. Campenaerts werd uiteindelijk gegrepen, maar kreeg voor de tweede keer de Prijs voor de Strijdlust en is ook de nieuwe leider in het bergklassement.

