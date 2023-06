Studenten Antwerpse Modeacademie stellen collecties voor aan 2.500 modefans: veel zwart en opvallend eighties

Zo kleurrijk als hun nieuwe kapitein Brandon Wen is, zo sober en ingetogen oogden de collecties van de laatstejaars van de Antwerpse Modeacademie. Veel zwart met hier en daar een streep wit, de eighties leken even terug bij de jaarlijkse modeshow vrijdag in de Waagnatie. Vanavond is er nog een tweede show die iedereen live kan volgen online.

2.500 modefans, onder wie premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, waren vrijdag op het appel om zich te vergapen aan de eerste lichting van Brandon Wen. De artistiek directeur zelf liet zich niet zien in de zaal, maar stond zijn troepen backstage bij.

De eerstejaars een rok, jurk en jas in wit baalkatoen, de tweedejaars een historisch kostuum, de derdejaars een etnisch, en de masters ieder minstens tien silhouetten: de opdracht voor de studenten van de Antwerpse Modeacademie blijft onveranderd doorheen de jaren, maar de show was wel opgefrist op een rond podium en met leerlingen van de Koninklijke Balletschool die de historische kostuums al dansend etaleerden.

Met 120 studenten uit alle windstreken, waaronder een grote Aziatische delegatie, blijft de belangstelling om af te studeren met een diploma van onze modeacademie op zak groot. Voor een creatieve en artistieke modeopleiding moet je in Antwerpen zijn, heet het, maar de vijftien studenten die nu afzwaaien hielden het opvallend beheerst. De Zuid-Koreaan Juyoung Ahn maakte het als een van de weinigen bont met een stoere herencollectie voor rugbyjongens in overwegend roze tinten.

Rugbyjongen bij Juyoung Ahn Foto: BELGA

Zeker bij de laatstejaars leek de tijd van boa’s en regenboogkleuren voorgoed voorbij. Sommige collecties konden nagenoeg zo de winkel in. Zoals die van Jiawen Gong, met laagjes mousseline in gedempte tinten. Ook de vilten jassen van Yue Kong met unieke patronen in diepe kleuren zouden geheid de deur uitvliegen. Laat de economische crisis zich voelen en spelen de ontwerpers van morgen op veilig?

Gedempte elegantie bij Jiawen Gong. Foto: BELGA

Ook opvallend: de afwezigheid van kleur, of de terugkeer van de zwart-witte collecties uit de eighties. Gebaseerd op de vorm van parfumflesjes pakte Aaron Hüttenmeister uit met lederen kokers als rok of hesje. Ashton Lang ging voor übersensueel met zwart leer en satijn, terwijl bij Cezary Zalit en Frederik Liederley de romantiek opdook in lange, donkere silhouetten met wit accent. Alsof Ann Demeulemeester en Martin Margiela in de Waagnatie waren verrezen. De zwart-witmode was midden jaren tachtig een uithangbord van de Antwerpse Zes. Hopen de studenten een nieuw sextet te vormen?

De nieuwe romantiek in zwart en wit bij Cezary Zalit. Foto: BELGA

Lees ook