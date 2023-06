Belgische survivalexpert: ‘Vuur is nog belangrijker dan eten om te overleven in de jungle’

De vier kinderen die sinds 1 mei vermist waren in het Amazonewoud in Colombia, zijn levend teruggevonden. Hoe slaag je erin om 40 dagen te overleven in de jungle? We vroegen het aan survivalexpert Michel Gobin.

Uitgedroogd, ondervoed en vol muggenbeten maar uiteindelijk in relatief gezonde toestand: zo vond het Colombiaanse leger de vier kinderen terug die vermist waren na een vliegtuigcrash boven het Amazonewoud. De kinderen van 13, 9 en 4 jaar oud en een baby van 11 maanden, die behoren tot het inheemse Witoto-volk, waren al 40 dagen vermist en worden nu herenigd met hun vader. De drie andere volwassenen in het vliegtuig, onder wie hun moeder, overleefden de crash niet.

Michel Gobin, survivalinstructeur bij Survival Team Belgium dat survivalkampen organiseert, is in de Colombiaanse jungle nog nooit geweest, maar heeft onder meer ervaring in de Canadese bossen, Namibië en de Maleisische jungle.

Hoe sterk is het dat vier kinderen, de jongste amper een jaar oud, 40 dagen in het Amazonewoud overleven?

Michel Gobin: ‘Dat is sowieso knap. Het gaat natuurlijk om vier inheemse kinderen die vertrouwd zijn met de regio. Daardoor weten ze wat ze wat wel en niet mogen eten en kennen ze ook de dieren die er leven. Bovendien is ook hun spijsverteringsstelsel gewend aan het eten dat ze daar vinden. Als ze als Colombiaanse kinderen in de woestijn zouden gecrasht zijn, zouden hun overlevingskansen veel kleiner geweest zijn.’

Wat is het belangrijkste als je gered wil worden?

‘Je moet een survivalactieplan hebben. Ten eerste moet je je situatie correct overschouwen: wat is er precies aan de hand? Ben ik gewond? Zijn er anderen gewond? Pas dan eerste hulp toe en zet ook noodsignalisatie uit. Een cruciale vraag om gered te worden is: blijf je ter plekke of ga je je verplaatsen? Een cruciale vraag om gered te worden is: blijf je ter plekke of ga je je verplaatsen? Het gevaar is dat je in rondjes blijft stappen en compleet verloren loopt. Door het dichte gewas is het bijzonder moeilijk om je te oriënteren. Overdag is het stil in de jungle, maar zodra het donker wordt, hoor je allerlei beesten roepen. Dat kan zo luid zijn dat je elkaar met moeite begrijpt. Slapen is ook moeilijk in dat helse lawaai.’

De legercommandant die de reddingsactie leidde, gaf het feit dat de kinderen zich verplaatsten aan als voornaamste reden waarom het zo lang geduurd heeft. ‘Dat is niet zoeken naar een speld in een hooiberg, het is zoeken naar een mug in een hooiberg’, zei hij tegen lokale media.

‘Als je van positie verandert, dan breng je het best een markering aan. Zo weten de mensen die je gecrashte vliegtuig vinden: er zijn overlevenden en ze zijn die richting uitgegaan.’

Wat is essentieel om te overleven in de jungle?

‘Als je een duidelijk plan hebt, moet je zo snel mogelijk voorzien in je basisbehoeften: een schuilplaats maken, eten en drinken zoeken en, het allerbelangrijkste, vuur maken. Dat moet je telkens opnieuw herhalen tot je gevonden wordt of zelf een uitweg vindt.’

‘Er zijn in het oerwoud genoeg opties om gehydrateerd te blijven ook als je geen rivier tegenkomt: je kunt ook water drinken uit planten die veel water absorberen.’

Waarom is vuur nog belangrijker dan eten?

‘Met vuur heb je meer comfort en schrik je ook wilde dieren af. s’ Nachts kan het afkoelen in de jungle, dan is warmte welkom om niet onderkoeld te geraken. Het geeft je ook een mentale boost. Je kunt ook met bamboe en takken vuur maken, maar dat is niet evident.’

Het is niet duidelijk of de kinderen vuur konden maken. Wel hebben ze blijkbaar stukken stof van hun kleren gebruikt om niet op blote voeten te lopen.

‘Dat is slim: je moet ervoor zorgen dat je niet gewond raakt door onbezonnen gedrag. Kleine wondjes aan je voeten kunnen heel snel ernstig gaan infecteren omdat je die niet goed kunt verzorgen en netjes kunt houden.’

Er leven jaguars, slangen en schorpioenen in de Colombiaanse jungle. Waar zou u het meest voor uitkijken?

‘Parasieten en bloedzuigers. Als je zomaar dingen van de grond opraapt, kun je besmet raken. Hygiëne is superbelangrijk. En slangen en schorpioenen, die ook in de Maleisische jungle zitten waar ik meer ervaring mee heb, kunnen ook verraderlijk zijn. Je mag daarom nooit op de grond slapen in de jungle. Met takken maak je het best een bed, zodat je zo weinig min contact hebt met wat er, zeker ’s nachts, allemaal op de grond krioelt. En met de as van vuur kan je een cirkel maken rondom je slaapplaats om dieren op afstand te houden.Of je kruipt in een boom om te slapen.’

