Tania Mintjens reageert voor het eerst: ‘Natuurlijk wil ik dat het stadion wordt gebouw, ik ben ook Antwerpfan’

Tania Mintjens (58) wil één keer haar kant van het verhaal vertellen. Ze deed dat bij onze zusterkrant ‘Gazet van Antwerpen’. Zonder fotograaf, want ze wil onherkenbaar blijven. Voor Paul Gheysens, maar ook voor de Antwerpfan. ‘Ik heb jaren bijna elke wedstrijd van Antwerp gezien, maar nu durf ik me niet meer laten zien. Uit schrik, ja. Terwijl alles wat ik heb gedaan enkel en alleen in functie van de club was.’

Nee, ze zat niet in het stadion van Genk of op de Bosuil, op het moment dat Alderweireld met een verschroeiende knal in de kruising Antwerp FC landskampioen maakte. Tania Mintjens zat in de VS, in Washington ...