Het blijft tropisch warm

Zaterdag start zonnig en helder met al snel stapelwolken in de Ardennen, die zich in de loop van de dag verspreiden naar het noordwesten. De maxima liggen tussen 25 of 26 graden in de Hoge Venen tot 30 of 31 graden elders. Ook aan zee komt het kwik bijna aan de tropische grens, maar daar koelt het in de late namiddag af met de opstekende zeebries. Dat meldt het KMI.

Zondag wordt het eveneens warm, maar iets vochtiger vanuit het zuidwesten, waardoor er in de loop van de dag plaatselijk een hitteonweer kan voorkomen, vooral in het zuidwesten van het land. Elders blijft het wellicht droog. Voorlopig blijven de gestructureerde onweersbuien dus boven Noord-Frankrijk. De maxima liggen tussen 25 graden op de Hoge Venen, 29 of 30 graden elders (ook aan zee) en nog iets hoger in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten.

Maandag wordt het opnieuw warm en zonnig met wat hoge sluierbewolking. De maxima liggen tussen 26 en 30 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. In de namiddag steekt er een zeebries op en daalt het kwik op het strand naar 20 tot 22 graden.

Dinsdag blijft het zonnig met maxima tussen 22 en 24 graden in de Ardennen en 27 tot 29 graden elders. De wind waait meestal matig uit het oosten, aan zee steekt er in de namiddag een verfrissende zeebries op.

Ook woensdag staat er zon en warmte op het programma met in het binnenland vorming van stapelwolken. De maxima liggen tussen 23 en 28 graden bij een matige noordoostenwind. Aan zee steekt er een zeebries op en draait de wind naar een noordelijke hoek.

Donderdag blijft het zonnig met opnieuw stapelwolken in de namiddag, maar het blijft droog. De wind waait meestal matig uit het noorden tot noordoosten, waardoor het kwik niet al te hoog klimt, tussen 22 en 28 graden.

Vrijdag blijft het aanhoudend zonnig, maar met een noordelijke wind, blijft het kwik gematigd met maxima tussen 21 en 26 graden.

