Burgemeester van Eupen Claudia Niessen: ‘Je kunt volhouden dat het allemaal zo erg niet zal worden. Of je kunt de wetenschap volgen’

Een verwoestende overstroming, extreme droogte en brand in de Hoge Venen. De Eupense burgemeester Claudia Niessen (Ecolo) heeft alle klimaat- en andere extremen waar ze als groene politica tegen strijdt al op haar bord gekregen. Omdat ze haar mening ook tegen de stroom in durft geven, kwam daar nog online haat bovenop. ‘Daar zijn wat mij betreft de limieten bereikt.’

Of ze bang is voor een extreem droge zomer? De provincies Antwerpen en Limburg kreunen vanaf dit weekend onder een beginnende hittegolf, en in haar eigen Eupen sloeg de vlam vorige week al in de pan. ...