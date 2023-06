Dit staat in de aanklacht tegen Trump

De aanklacht tegen Trump, die vrijdagavond openbaar is gemaakt, bevat 37 tenlasteleggingen, die onder zeven types misdrijven vallen. Trump wordt onder meer beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie over defensie, op corrupte wijze documenten verbergen, ­samenzweren om de rechtsgang te belemmeren en valse verklaringen afleggen.

Op Mar-a-Lago in Florida en Bedminster in New Jersey, beide landgoed van Trump, bevonden zich volgens de aanklacht ‘honderden vertrouwelijke documenten’. Die bevatten onder meer ‘informatie over de defensie en wapencapaciteiten van de VS en andere landen, nucleaire programma’s van de VS, potentiële kwetsbaarheden voor militaire aanvallen van de VS en hun bondgenoten en plannen voor mogelijke tegenreacties op een buitenlandse aanval’. Het vrijgeven van die info kon zowel de nationale veiligheid, de buitenlandse relaties van de VS als de veiligheid van het leger en inlichtingenbronnen schaden.

Uit het gerechtelijke onderzoek blijkt onder meer dat Trump in een vergadering in 2021 met een schrijver, een uitgever en enkele medewerkers een document met gegevens over een potentieel ‘aanvalsplan’ zou getoond hebben, dat volgens hemzelf ‘uiterst geheim’ was. In hetzelfde jaar zou Trump een medewerker van zijn politiek actiecomité een vertrouwelijk document over een militaire operatie hebben laten zien hebben. Geen van zijn gesprekspartners was bevoegd om de documenten te zien.

Nadat de Nationale Archieven en het gerecht de documenten hadden teruggevraagd, heeft Trump zijn assistent Walt Nauta opgedragen dozen te verbergen. Vervolgens liet hij een advocaat de leugen verkondigen dat alle documenten waren overgedragen na een ‘grondige zoektocht’. Bovendien zou Trump aan een van zijn advocaten gesuggereerd hebben om problematische documenten te laten verdwijnen.

Nauta wordt aangeklaagd als medesamenzweerder die bovendien ‘valse en misleidende verklaringen’ zou afgelegd hebben.Op de verschillende vergrijpen die Trump ten laste gelegd worden staan maximumstraffen van respectievelijk 5, 10 en 20 jaar. Dat laat niet toe om een precieze inschatting van de potentiële strafmaat te maken. Bij veroordeling wordt niet noodzakelijk een maximumstraf uitgesproken en straffen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden. (rte)

Lees ook