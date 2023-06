Boris Johnson neemt ontslag als parlementslid

In Engeland stopt Boris Johnson met onmiddellijke ingang als parlementslid. Hij voelt zich ‘verbijsterd en geschokt’ over de manier waarop hij ‘naar buiten is gewerkt’.

Boris Johnson neemt met onmiddellijke ingang ontslag als parlementslid. Het Privileges Committee van het Britse Parlement had geconcludeerd dat Johnson de parlementsleden misleid heeft en stelde een schorsing van meer dan tien dagen voor. ‘Het is erg droevig dat ik het parlement moet verlaten, maar bovenal ben ik verbijsterd en geschokt dat ik op een ondemocratische manier buiten gewerkt kon worden’, zei hij aan The Times.

De voormalige Britse premier zit al even in een lastig parket, wegens enkele feestjes tijdens de corona-epidemie, waarbij de toen geldende regels niet gevolgd zouden zijn. Een parlementaire onderzoekscommissie is nu tot de conclusie gekomen zijn dat Johnson het Lagerhuis misleid heeft.

In een mededeling heeft Johnson het over ‘een handvol mensen dat hem weg wil, zonder bewijzen om hun beschuldigingen hard te maken en zonder goedkeuring van andere leden van de Conservatieve partij, laat staan het de kiezer.’ Hij deelde ook een sneer uit naar de huidige premier, Rishi Sunak. ‘Toen ik vorig jaar opstapte als premier, lag de regering amper een handvol procent achter in de peilingen. Dat is nu een grote kloof geworden. Onze partij moet dringend weer haar momentum vinden en haar geloof in wat dit land kan doen.’

Johnson was eerste minister van het Verenigd Koninkrijk tussen 2019 en 2022. Hij stapte op als premier toen hij zwaar onder vuur was komen te liggen tijdens en na de coronacrisis, waarin veel vraagtekens gezet werden bij zijn beleid. Johnson was parlementslid voor het kiesdistrict Uxbridge & South Ruislip. De inwoners daarvan zullen nu opnieuw moeten stemmen om een parlementslid aan te duiden.

