Juridisch knellen Donald Trumps schoenen steeds meer, maar er was deze week ook goed nieuws voor hem. Met drie nieuwe tegenkandidaten bij de Republikeinen raakt de tegenstand steeds meer versnipperd.

Niemand gaf Donald Trump in de zomer van 2015 enige kans om een jaar later de Republikeins presidentskandidaat te worden. Trump was het buitenbeentje, maar profiteerde van de verdeeldheid van de ‘ernstige ...