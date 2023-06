Lachaert roept partijbestuur samen na rampzalige peiling

In een nieuwe peiling haalt Open VLD amper 8,3 procent. Voorzitter Egbert Lachaert roept zijn troepen samen.

Op het vlak van peilingen zitten de Vlaamse liberalen al even in de hoek waar de klappen vallen. Maar het jongste onderzoek van DPG, RTL en Le Soir geeft Open VLD amper 8,3 procent. Dat is nog een stuk lager dan het resultaat van De Stemming een maand geleden. Slechter scoorden de liberalen nooit eerder. De uitslag is bij voorzitter Egbert Lachaert hard aangekomen. Hij roept zatermiddag een digitaal partijbestuur bij elkaar om de peiling te bespreken. ‘Ik ga daar niets aankondigen’, zo laat hij aan De Standaard weten.

Nog maar enkele weten geleden hield Open VLD een congres in Gent om haar programma aan te scherpen. Kennelijk maakte dat maar weinig indruk bij de kiezer. Toch blijft er nog een lichtpunt. Uit de peiling blijkt opnieuw de grote populariteit van Alexander De Croo in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Open VLD gaat ervan uit dat dit in de campagne minstens drie procent zal opleveren. Daarom hopen liberalen dat De Croo zich scherper gaat profileren. ‘Met besturen alleen, gaat hij er niet komen,’ zo viel tijdens het congres te horen. Dat werkt evenwel op de zenuwen van de ander coalitiepartners.

De peiling zet Vlaams Belang en N-VA nek-aan-nek met zowat 22 procent. Vooruit doet het uitstekend met net geen 17 procent. CD&V en PVDA ronden de kaap van 10 procent. Groen moet het stellen met een dikke 7 procent. Vooruit-Voorzitter Conner Rousseau is samen met Bart De Wever (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) de populairste politicus. De Croo staat op vier.

Lees ook