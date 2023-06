Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Gemixte soep

‘Het is altijd diezelfde gemixte soep die naar boven komt: nooit eens spaghettisaus of groenteschotel’, zegt Filip Boone uit Pittem. En die spaghettisaus of groenteschotel wil Gezond Burger Verstand Vlaanderen graag maken. Geïnspireerd door het succes van de BoerBurgerBeweging in Nederland wil die het Vlaamse partijlandschap bij de volgende verkiezingen door elkaar schudden.

Boone, een van de stichters, wil ‘een compleet andere manier van besturen’, zoals hij zegt op Focus-WTV. Gezond Burger Verstand Vlaanderen is er ‘voor alle burgers’ en positioneert zich in het politieke centrum. De ambities liggen alvast hoog: ‘We willen in elke provincie de kiesdrempel bereiken en overal minstens één zetel behalen. En we willen meebesturen’, zegt Boone in de Krant van West-Vlaanderen. Benieuwd of de Vlamingen de groenteschotel van de nieuwe partij zullen lusten.

Déjà vu

Bart De Wever (N-VA) blijft zijn boek Het verhaal van Antwerpen promoten. De titel vertoonde al niet te missen gelijkenissen met Het verhaal van Vlaanderen. Een nieuw promotiefilmpje van de Antwerpse burgemeester trekt die gelijkenis nog verder door. Verkleed als oud-burgemeester van Antwerpen Filips van Marnix, met beelden van het middeleeuwse festival De Quaeye Werelt op de achtergrond, steekt De Wever van wal: ‘Wie waren de mensen die hier voor ons rondliepen en hoe zag hun leven eruit? Wat waren onze hoogtepunten en wat onze dieptepunten?’ De woorden hadden – met hetzelfde Antwerpse accent – zo uit de mond van Tom Waes kunnen komen.

Heerlijke blokperiode

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) beoordeelt het onderwijsbeleid van coalitiepartner en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) als ‘net geslaagd, maar zonder overschot’. In de Krant van West-Vlaanderen werd ze bevraagd over haar eigen studententijd. Terwijl de meeste studenten hopen dat de blokperiode snel voorbijgaat, kijkt Vandromme er nostalgischop terug. ‘Soms zou ik eens willen terugkeren naar die tijd. Een maand lang helemaal met rust gelaten worden en alleen maar moeten focussen op studeren: heerlijk, toch!’

Dierenvriend

Ben Weyts, behalve minister van Onderwijs ook Vlaams minister van Dierenwelzijn, mag op 12 juni getuige zijn van de geboorte van enkele kuikens in een pluimveehouderij in Neerhespen. Die zullen uitkomen volgens een nieuwe techniek: Nestborn. Die aanpak zou het welzijn en de gezondheid van de kuikens moeten verhogen. ‘Het resultaat is een robuust kuiken dat op een natuurlijkere manier geboren wordt in een stressvrije situatie’ staat te lezen op de website van Nestborn. Daar kan een grote dierenvriend als Weyts alleen maar enthousiast over zijn.