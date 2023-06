Het tegenoffensief van het Oekraïense leger wordt een delicate evenwichts­oefening. Kiev moet resultaten boeken, maar mag de verwachtingen niet te groot laten worden.

Na weken van speculatie is het nu zeker: het Oekraïense leger is in het tegenoffensief. Het begon op ­zondag 4 juni, toen verschillende bataljons oprukten rond Voehledar. Die stad, op het kruispunt van ...