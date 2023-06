Uitzonderlijk meer sterfgevallen dan geboortes in 2022

Er sterven in ons land meer mensen dan dat er bijkomen, waardoor we kampen met een negatieve groei. Toch dunt de Belgische bevolking niet uit, en daar heeft migratie alles mee te maken.

België telde in totaal 11.697.557 inwoners op 1 januari 2023. De Belgische bevolking groeide daarmee het afgelopen jaar fel, blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Er kwamen 113.549 inwoners bij, ofwel een groei van 0,98 procent. Een verklaring voor die groei is dat er meer immigratie is dan emigratie. Zo kwamen vorig jaar 57.514 Oekraïense immigranten naar ons land.

‘We weten niet of die Oekraïense migranten in ons land zullen blijven’, zegt demograaf Patrick Deboosere (VUB). Meestal wil men zo snel mogelijk terugkeren zodra het veilig is. ‘Maar hoe langer de oorlog duurt, hoe meer mensen verbonden worden met ons land.’

De natuurlijke aangroei van de Belgische bevolking is daarentegen negatief. Er stierven in 2022 meer mensen (116.380) dan dat er baby’s geboren werden (113.593). En zo’n negatief saldo is uitzonderlijk. Buiten het coronajaar 2020 gerekend, is zo’n saldo van de jaren 40 en de Tweede Wereldoorlog geleden.

Daar zijn verschillende redenen voor, volgens Deboosere. ‘In 2022 waren er meer overlijdens dan verwacht. Dat komt door de combinatie van griep, corona en RSV. Ook de warme zomer leidde tot meer sterfgevallen.’

In 2022 waren er 3.046 minder geboortes dan gemiddeld in de periode 2018-2021, ofwel een daling met 2,6 procent. Volgens Deboosere is het niet verrassend dat het aantal geboortes daalt. ‘Steeds meer vrouwen studeren langer, waardoor ze later aan kinderen beginnen.’

Toch had het Federaal Planbureau het negatieve saldo niet verwacht. Dat werd pas voorzien voor 2046.

Hoewel er al jaren een dalende trend in het geboortecijfer is, denkt het Federaal Planbureau dat het aantal geboortes weer licht zal stijgen. ‘We verwachten de komende twintig jaar toch meer geboortes dan sterfgevallen, omdat er meer vrouwen op vruchtbare leeftijd zijn’, zegt Marie Vandresse, van het Federaal Planbureau. Daardoor zal het negatieve natuurlijke saldo vooral een uitzondering zijn in de Belgische bevolkingsgroei.

