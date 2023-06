DeSantis-campagne gebruikt valse Trump-foto die met AI gemaakt werd

Een campagnevideo voor Ron DeSantis toont Donald Trump in een innige omhelzing met covid-19-adviseur Anthony Fauci. Het is niet het eerste en ongetwijfeld ook niet het laatste met AI gemaakte beeld in de beginnende strijd om het Amerikaanse presidentschap.

De video is op Twitter gepost door de account ‘DeSantis War Room’. Het is niet duidelijk of en hoe die Twitter-account verbonden is aan de officiële campagne van gouverneur Ron DeSantis voor de Republikeinse nominatie.

In de video wordt gespot met de houding die Donald Trump, zijn grootste rivaal voor die nominatie, tijdens zijn presidentschap innam tegenover zijn adviseur Anthony Fauci. In de tv-show The apprentice zei Trump om de haverklap ‘You’re fired!’, maar Anthony Fauci durfde hij niet te ontslaan, wordt in de video beweerd. Fauci is voor heel wat Republikeins gezinde Amerikanen een symbool geworden van de door hen verafschuwde maatregelen tegen covid-19, zoals het verplichte dragen van maskers.

In de video worden enkele seconden lang foto’s (of wat daarop lijkt) getoond van Trump en Fauci die moeten aantonen hoe goed ze het met elkaar konden vinden. Enkele daarvan, waaronder die zoen, zijn duidelijk niet echt, andere lijken authentiek. De video maakt niet duidelijk dat er valse beelden bij zitten.

Medestanders van Trump reageren woedend. ‘Donald Trump besmeuren met valse AI-beelden is totaal onaanvaardbaar’, tweette Republikeins senator J.D. Vance, die bij de senaatsverkiezingen van 2022 de steun van Trump kreeg.

Nijlpaard

Maar een medewerker van de DeSantis-campagne reageerde met een screenshot van een – eveneens vals – beeld dat Donald Trump onlangs op zijn eigen sociale netwerk, Truth Social, postte. Op dat beeld zie je DeSantis op de rug van een nijlpaard, wat moet suggereren dat hij een Republican in name only of ‘RINO’ is. ‘Niet DeSantis, maar Trump is begonnen’, lijkt de impliciete boodschap.

Verdedigers van DeSantis merken ook op dat Donald Trump Jr., zoon van de ex-president, onlangs een deepfake video postte met een fragment uit The office waarin het gezicht van DeSantis gemonteerd is. Een mogelijk verschil is dat in deze gevallen voor de meeste kijkers duidelijk moet zijn dat het niet om echte beelden gaat. De valse Trump-foto, daarentegen, zou sommige mensen kunnen doen twijfelen.

In april bracht de Republikeinse partij een video uit met door AI gegenereerde beelden van de apocalyptische scenes die Amerika te wachten zouden staan als Joe Biden herkozen wordt. Die video gaf toen al aanleiding tot heel wat waarschuwingen dat generatieve AI kan zorgen voor een golf van desinformatie tijdens de presidentiële campagne voor de verkiezingen van 2024, die zich nu langzaam op gang trekt.

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 werd vanuit Rusland en Macedonië fake news over Democratisch kandidate Hillary Clinton gepost op sociale media.

