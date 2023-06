Halve finale Roland Garros draait uit op anticlimax: Djokovic krijgt vrije baan door krampen Alacaraz

De halve finale tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic op het tennistornooi van Roland Garros is niet geworden wat ervan verwacht werd: Alcaraz kampte met krampen en kon nauwelijks weerwerk bieden.

Nog voor Roland Garros goed en wel gestart was, keken de tennisfans al reikhalzend uit naar de halve finale. Carlos Alcaraz (ATP 1) en Novak Djokovic (ATP 3) zaten namelijk in dezelfde tabelhelft en konden elkaar daar treffen. En zo geschiedde.

De laatste ontmoeting tussen de twee was er eentje op het gravel van Madrid, vorig jaar. De inmiddels 20-jarige Spanjaard trok toen in drie sets aan het langste eind. Kon hij dat op een Grand Slam nog eens overdoen?

Hitte als tegenstander

Het kwik in Parijs schommelde net zoals in België rond de 30 graden Celsius en op Court Philippe Chatrier werd het bij elk punt warmer en warmer.

Bij 2-4 liet Alcaraz drie breakpunten liggen, waardoor Djokovic de eerste set binnen handbereik had. De Spanjaard sloeg op de (cruciale) momenten net iets te veel onnodige fouten, wat hem zichtbaar irriteerde. De nummer één van de wereld zag natuurlijk ook dat Djokovic zich erg agressief opstelde en de aanvalsgolven beantwoorden. Dat leidde zo, ook na een iets mindere opslagbeurt, tot 3-6 in het voordeel van de 36-jarige Serviër.

Medische time-out

In set twee hielden ze lange tijd gelijke tred. Al was het wel duidelijk dat Alcaraz zich beter en beter in de match aan het knokken was. Dat resulteerde bij 4-3 dan ook in de eerste break voor de Spanjaard. Alcaraz mocht zich opmaken om voor de set te serveren, maar moest daarbij wel even wachten tot Djokovic weer op de baan stond. De Serviër ondervond namelijk enige hinder aan zijn elleboog en arm en kreeg even medische bijstand.

Een interventie die effect had. Nadat het jeugdige enthousiasme Alcaraz setwinst kostte, sloeg de Serviër met een snedige backhand langs de lijn toe. Ook in de daaropvolgende game kon Alcaraz zijn drie setpunten niet verzilveren. 5-5. Gelukkig voor ’s werelds nummer één wist hij de volgende games wel te winnen, waardoor het gelijk stond in aantal sets.

Noodlot slaat toe

Alles was aanwezig om op een hoogstaand niveau voort te gaan, maar vroeg in de derde set sloeg het noodlot toe. Alcaraz bleef langs de kant staan en gaf aan ‘op deze manier niet verder te kunnen spelen’. Hij kreeg verzorging, maar zijn krampen gingen niet weg. Een opgave leek in de maak, maar daar wilde de Spanjaard niet van weten. Hoewel hij niet meer zo mobiel was als voorheen, ging hij door. Al zag hij Djokovic wel doorstomen om de twee volgende sets eenvoudig binnen te rijven (1-6 en 1-6).

De Serviër blijft op recordjacht: zondag kan hij als enige een 23ste Grand Slam op zijn naam schrijven. In de finale moet hij dan wel Casper Ruud of Alexander Zverev verslaan.

Foto: AP

Lees ook