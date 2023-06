De opluchting was groot, donderdagavond, na het asielakkoord tussen de 27 lidstaten. Maar de onderhandelingen met het Europees Parlement worden moeilijk. Nu al wordt gewaarschuwd dat het systeem te complex is en niet zal werken.

Er hing een gevoel van euforie in de vergaderzaal in Luxemburg, erkende staatssecretaris voor Migratie Nicole de Moor (CD&V) donderdagavond na de stemming over twee pijlers van het nieuwe migratiepact ...