Uit het hart | Wat moeten we denken van de uitspraak ‘Slechte mannen doen waar goede mannen van dromen’

9 juni 2023

Wat moeten we denken van de uitspraak ‘Slechte mannen doen waar goede mannen van dromen’

Het is een uitspraak die blijft nazinderen: de gerechtspsychiater die op het assisenproces over de moord op Ilse Uyttersprot zei dat slechte mannen doen waar goede mannen van dromen. Wat moeten we ons daar in godsnaam bij voorstellen?

Flashback naar begin deze week. Op het assisenproces over de moord op Ilse Uyttersprot vroeg de advocaat van beschuldigde Jürgen D. aan gerechtspsychiater Jan De Varé: ‘Waarom is hij tot die agressie gekomen? Kunt u dat uitleggen vanuit een psychiatrisch oogpunt?’ Het antwoord klonk als volgt: ‘Slechte mannen doen waar goede mannen van dromen. D. is niet geestesziek en zijn realiteitsbeeld is niet verstoord. Hij kan beslissingen nemen en op een gegeven moment heeft hij er ook een genomen, niet door een gebrek aan impulscontrole en hij was niet onder invloed. Dan rest er maar één iets: hij heeft een beslissing genomen.’

Niet alleen in mijn hoofd bleef die quote rondjes draaien, ook in mijn omgeving zag ik de vraagtekens boven de hoofden verschijnen. Slechte mannen doen waar goede mannen van dromen? Hé? Qué? Wat betekent dit in godsnaam? Zijn alle mannen in de grond gevaarlijke monsters? Moeten vrouwen dan bang zijn van mannen, tout court? Schuilt er onder elke zachte schapenvacht een wolf met scherpe tanden en genadeloze klauwen? Zitten we hier met een variant op Dr Jekyll & Mr Hyde? U kent het wel, het verhaal van de brave burgerman die bij nacht en ontij aan het moorden slaat.

Maar neen, niets van dat. Dat het de vertaling van een titel van een boek was, vlooiden we uit. Bad men do what good men dream, door Robert Simon, verschenen in 1996. De auteur, een gerechtspsychiater, baseert zich op de idee dat mensen die we als ‘slecht’ bestempelen veel gelijkenissen vertonen met ons en, omgekeerd, dat wij zelf niet vrij zijn van de factoren die misdadigers tot misdaden drijven. Daarmee bestrijdt hij de ingebakken gedachte van ‘de goeden versus de slechten’.

Wij zijn niet zij

‘Ja, het gaat over dat boek’, zegt ook Jan De Varé wanneer ik hem hierover bel. Hij wil het, voor alle duidelijkheid, niet hebben over de assisenzaak die op dit moment loopt, wel over de gedachte achter die hersenbrekende stelling van hem. ‘Bij misdaden gaan we systematisch en bijna krampachtig op zoek naar een reden voor die daad. We denken dan aan factoren als een trauma, een moeilijke jeugd, een persoonlijkheidsstoornis, geneesmiddelengebruik. Allemaal factoren die, inderdaad, agressie kunnen uitlokken. Maar, en die maar is belangrijk, dat niet per se doen. Iemand met een psychotische persoonlijkheid kan een misdrijf plegen, maar veel psychoten plegen geen misdrijf. Er zijn een aantal gekende omstandigheden die de kans op agressie verhogen, maar nooit in een strikt causaal verband. Finaal speelt er altijd iets anders, en dat is de beslissing om een misdaad te plegen. Oké, bij sommige mensen en onder invloed van bepaalde omstandigheden is die beslissingsdrempel misschien lager. Maar au fond moeten we aanvaarden dat mensen soms foute dingen doen zonder dat daar per se een typische verklaring voor te vinden valt. En daar hebben we het moeilijk mee.’

Hij gaat verder: ‘Het gevolg is dat wij – u, ik, de publieke opinie – de neiging hebben om van het profiel van de misdadiger een karikatuur te maken. We schrijven aan hem een reeks eigenschappen toe die niets met ons te maken hebben. Een drugsverslaafde, een psychotische persoonlijkheid, een geesteszieke, en ga zo maar door. Allemaal dingen die we zelf niet zijn. In ons hoofd moet een dader zo veel mogelijk verschillen van onszelf. Want als zo iemand ook maar een beetje op ons lijkt, betekent het dat ook wij zoiets misdadigs zouden kunnen doen. En met die gedachte kunnen we niet leven. Dat creëren van die afstand is onze manier om er als maatschappij mee om te gaan.’

Oké. Het idee is dus dat ik mezelf wijsmaak dat ik niet behoor tot de groep van mensen die in staat is om een misdaad te plegen, maar dat ik niet kan weten of dat niet ooit wel gebeurt. In dat hele wijsmaakproces gebruik ik bijna stereotiepe verklaringen die ik associeer met misdadig of agressief gedrag. Nog een vraag die blijft branden. En mannen? Waarom zijn het mannen die dromen van slechtheid? Dat blijkt een neveneffect van de vertaling te zijn. De titel Bad men do what good men dream slaat op de mensheid in het algemeen, en niet op ‘de man’. ‘Het gaat over menselijk gedrag tout court.’ De betere vertaling was dus geweest: ‘Slechte mensen doen waar goede mensen van dromen.’

Het is een gedachte om op te blijven kauwen. Want wat zeggen we dan eigenlijk? Dat elke mens in staat is om een moord te plegen? Het lijkt me iets te zwart om te geloven. Anderzijds doet het me denken aan die ene scène in een verhaal van Roald Dahl, waarin een brave huisvrouw na jaren huwelijk het hoofd van haar man inslaat met een diepgevroren lamsbout. Zo beu was ze zijn gejen en gevit. Of aan die moordzaken waarbij de buren collectief verzuchten ‘dat was nu zo’n brave mens, nooit hadden we dit van hem gedacht.’ Onlangs nog, bij de moord op Myriam Ullens door haar stiefzoon, stond het in deze krant: ‘Was Ullens een gek? Je zult het niemand uit zijn entourage horen beweren. “Een lieve broer”, “een minzame vriend die ik zeker ga bezoeken in de gevangenis”, “een goede en verwoede jager”, “een slimme ex-collega”, klinkt het overal.’

Complex, de mensheid. Wellicht zal er altijd een black box blijven waar we geen zicht op hebben?

Mooigedacht (53): als vissen in het water niet weten wat water is

David Foster Wallace (2006) Foto: Bridgeman Images

In de reeks Mooigedacht: de meest beklijvende, inspirerende uitspraken uit de krant. Doe er uw voordeel mee.

‘Twee jonge vissen zijn rustig aan het zwemmen als ze een oudere vis tegenkomen, die de andere kant op zwemt. De oudere vis vraagt met een knikje: “Môge, jongens, lekker water?” De jonge vissen zwemmen nog een stukje door, maar dan kijkt de een de ander aan en vraagt: “Wat is in godsnaam water?”’

Het is een fragment uit Dit is water van David Foster Wallace. Op 21 mei 2005 – drie jaar voor hij uit het leven stapte – hield de Amerikaanse schrijver een speech voor pas afgestudeerden van een Liberal arts-opleiding aan Kenyon College, Ohio. Zo’n speech paste in de traditie van toespraken waarmee de meer literaire medemens de afgestudeerden op een vat levenswijsheden trakteert. Maar hij raakte een snaar. De speech werd royaal gedeeld, in Dave Eggers’ The best American nonrequired reading (2006) opgenomen, en in 2009, kort na Wallace’ dood, in boekvorm gepubliceerd.

Wat hij wil zeggen met die vissen, probeert schrijver Auke Hulst te analyseren in De Standaard der Letteren: ‘Wallace neemt een manier van denken op de korrel die hij onze standaardinstelling noemt, een mengvorm van onderbuik, groupthink en narcistische zelfovertuiging. Een gerieflijke en tegelijk destructieve modus die iedereen bij anderen herkent, maar zelden bij zichzelf.’

Moet je oud en wijs zijn om levensadvies te kunnen geven?

Wie kent het geheim van een goed leven? Moet je oud en wijs zijn om de trucs van het leven te kennen? Het lijkt erop. En we geloven het graag. En toch kun je eraan twijfelen.

Foto: Johan Dockx

De laatste weken worden mijn nieuwsfeeds overspoeld met het verhaal van de Amerikaanse Gladys McGarey. De vrouw is 102 en heeft een boek uit. Ze begon eraan te schrijven op haar honderdste. Echt waar, u leest het goed. Ze trok mijn aandacht door een foto waarop ze op haar driewieler door haar tuin fietst. Geweldig. Op haar hoofd heeft ze een kroon. Een dikke gevlochten streng haar in een rondje gedraaid. Ze heeft haar haren niet meer geknipt sinds haar veertigste, zo weet ik intussen. Het is een van de vele dingen die ik intussen over haar weet.

Dat heeft dus te maken met haar boek The well-lived life: a 102-year-old doctor’s six secrets to health and happiness at every age. Laat ik het vrij vertalen: de zes levenslessen van een 102-jarige dokter. Veel van de wijsheden haalde ze uit haar eigen leven, en hoe dat haar geleerd heeft om te incasseren. De grootste klap die dat leven haar gaf, kwam van haar toenmalige echtgenoot Bill, een arts met wie ze zes kinderen heeft en met wie ze een kliniek voor holistische geneeskunde oprichtte. Net voor haar zeventigste verraste hij haar met de scheidingspapieren. Hij liep er naar eigen zeggen al zes maanden mee rond in zijn boekentas. Dat vertelt ze in een interview met The Guardian. Hij was iets begonnen met een collega, zo bleek. Gladys en Bill waren op dat moment 46 jaar getrouwd en daarnaast waren ze ook zakenpartners en collega’s. Ze was er kapot van. Het was het zwaarste wat ze in haar leven meemaakte, zwaarder dan de kanker waarmee ze tweemaal geconfronteerd werd – eenmaal als dertiger, en nog eens als negentiger. Maar neen, het liefdesverdriet zat dieper dan de ziekte. Het is ontluisterend als je erover nadenkt. En dan zijn wij verbaasd wanneer we na een paar maanden nog altijd niet over een breuk heen zijn.

Nummerplaat

Pas op haar 93ste ging het beter met haar. Toen overwon ze haar verdriet met boosheid. Dat gebeurde toen Bill haar uitnodigde voor zijn huwelijk. Zijn nieuwe huwelijk, voor alle duidelijkheid. In dezelfde babbel met The Guardian vertelt ze hoe ze haar kwaadheid uitschreeuwde in de auto. Boos was ze op hem, maar ook en vooral op zichzelf: ‘Ga je echt zo verder doen? Dit is gewoon belachelijk.’ Het was het begin van een aanvaardingsproces, en daarmee ook een keerpunt in haar leven. En om dat te vieren kocht ze iets exuberants voor zichzelf: een gepersonaliseerde nummerplaat met de lettercombinatie BE GLAD. Die moest haar erop wijzen dat haar huwelijk ook mooie momenten gekend had. Na die dag werd alles anders. Ze besefte stilaan dat ze ook zelf een eigen stem had. Het was niet meer: ‘Bill en Gladys’, nee, het was dokter Gladys McGarey. ‘Ik was ik, niet langer de partner van Bill.’ Op haar honderdste gaf ze een TEDX talk over holistische geneeskunde en waarom ze daar zo overtuigd voorstander van is.

Oh ja. Nog dat: na Bill heeft ze nooit meer een man in haar leven gehad. Daten deed ze niet. ‘Waarom zou ik willen zorgen voor een andere oude man?’, aldus haar uitsmijter in The Guardian.

Water, veel water en dan alles wegwuiven

De wijsheden die ze in haar boek verzamelde, waaieren intussen uit over het internet. Over wat je moet eten om fit en gezond oud te worden, schrijft ze: ‘Er is niets wat je niet mag eten, volg je gevoel, want dat zegt je wat je nodig hebt. Drink water, veel water.’ Geen superfoods of voedingssupplement is beter dan dat, volgens haar. ‘Ons lichaam is vooral gemaakt van water. Het heeft water nodig om zichzelf in leven te houden.’

Ze wil haar lezers ook leren om problemen letterlijk weg te wuiven, met een échte wuivende handbeweging, samen met de woorden ‘het maakt niet uit, het is niet belangrijk’. Ze doet het echt, dat wuiven, en het heeft haar naar eigen zeggen al veel stress bespaard. En nog eentje: spijt, daar doen we beter niet aan. ‘Ja, je kan iets betreuren, maar je moet weten wanneer te stoppen.’ Ook dat is een hoofdstuk.

Gladys zet me aan het denken. Niet over wat ze zegt, want dat houdt best steek, misschien omdat het allemaal relatief simpele inzichten lijken. Neen, ze doet me stilstaan bij de status die ik er bijna spontaan aan toeken. Iemand van 102, die moet toch goeroe-kwaliteiten hebben, zo gaat dat dan in mijn hoofd. Die moet het weten, die moet het geleefde leven kunnen vatten, die moet weten wat wijsheid is. Zelfs als ze tussen haar zeventig en negentig naar het leven keek als een in de steek gelaten puberlief.

Maar is dat zo? Is het zo dat levensadvies van boven naar beneden doorsijpelt? Van oud naar jong? We geloven het graag, we bouwen er een mythologie rond. Een mythe van jonge mensen die met gretige ogen de wijsheden van senioren oplepelen. Alsof het ook niet omgekeerd kan, en jong ook oud met verstomming kan slaan. Het is makkelijk lachen met Gen Z bijvoorbeeld, maar zij leren ons wel los te komen uit hokjesdenken. En ik moet maar het archief van de rubriek De zin uitpluizen om youngsters te vinden die levenswijzer zijn dan ikzelf. Zo lees ik bij Selah Sue: ‘Het gaat erom jezelf te vergeven dat het niet loopt zoals je zou willen, hoe moeilijk dat ook is. Het wonder is dat je zo van je onvrede verlost raakt. Het verlammende gevoel van falen verdwijnt.’ Ella-June Henrard heeft het over: ‘Zoals een kind kan opgaan in een spel, zonder spijt over gisteren of zorgen over morgen, zo zouden we ons leven zo vaak mogelijk moeten beleven.’

Een twintiger en een dertiger zijn dat, die wijsheden debiteren die net zo goed van iemand van 102 zouden kunnen komen, toch? Wat is wijsheid, wat is leeftijd, en is er een correlatie tussen de twee?

Wat u, beste lezer, wat denkt u? Moet je oud zijn om wijs te zijn? Mail ons!

Succession, maar dan in het echt

Logan Roy, de pater familias maar ook de grootste stoker in Succession

De HBO-reeks Succession is intussen al een week afgelopen. Maar de saga van de familie Roy blijft nazinderen. Dus vroeg collega Nathalie Carpentier zich af of zoiets ook in Vlaanderen denkbaar is.

Een familiebedrijf doet iets met een mens, zeker als die mens onderdeel is van de familie in kwestie. In de HBO-reeks Succession lopen de familieperikelen bij de opvolging van mediamagnaat en pater familias Logan Roy zo hard uit de hand dat je als kijker gaat twijfelen of er nog zoiets als een goed, empathisch mens bestaat. Collega Nathalie Carpentier was al even hard gefascineerd en ging op zoek naar Succession-stories in Vlaanderen. En voila, ze vond er.

Het verhaal dat ze erover maakte, staat bol van de twisten en intriges. En er zitten zowaar ook positieve plotwendingen in. ‘Net de relatie met je vader, maar dan overdreven’, zegt mijn vrouw soms als ze naar Succession kijkt’, vertelt Didier, het hoofd van een ­familiale kmo die ooit een groot bedrijf was met historische roots tot in het koloniale Congo. ‘Ik ben nu vijf jaar ceo en ik heb eindelijk wat autonomie verworven, maar het was een soms pijnlijke en moeilijke weg.’ .

Iets verder zegt hij: ‘Jarenlang moest ik horen dat hij het anders zou aanpakken, dat ik te veel risico’s nam. Intussen blijken mijn beslissingen te renderen, de door mij gekozen producten verkopen goed. Onlangs zei mijn vader met tranen in de ogen dat hij trots op me was. Voor het eerst, maar het maakt het verleden meer dan goed.’



Er wordt nog wel meer gezegd en gevloekt in het stuk, maar om het in de woorden van HBO te zeggen: daarvoor moet u verder lezen.

Hoe zot is werken in uw vakantie? ‘Je had net zo goed thuis kunnen blijven!’

Foto: Johan Dockx

Een kwart van de Belgen is van plan om vanuit de vakantiebestemming te werken. Collega Peter Vantyghem was de voorbije jaren een van hen en vraagt zich nu af hoe hij zich tot zo’n valstrik heeft laten verleiden.

Peter Vantyghem

Het klinkt geweldig: je begroet ’s morgens het azuurblauw, trekt je luchtigste zomerkledij aan, ontbijt met gezonde granen en neemt dan de laptop om je mails te beantwoorden en meteen maar wat suggesties te doen aan het thuisfront. Daarna even het zwembad in, de krant lezen en dan komt de lunch er al weer aan.

Vakantie!!

Voor Mark Tigchelaar, neuropsycholoog en auteur van het boek Focus aan/uit, klinkt het verhaal zo: je bevindt je in een prachtige locatie en in plaats van er helemaal van te genieten, jaag je jezelf op omdat je bang bent dat in je mail een bedreiging, of een kans, in ieder geval een noodzaak schuilt. ‘Dus sta je ’s morgens op onder de azuurblauwe hemel met de gedachte dat je alert moet zijn, en dat vertaalt je brein in een stijgend cortisolniveau. Vakantie? Je had net zo goed thuis kunnen blijven!’

Ik beken: ik heb ooit vakantie genomen op een hemels eiland, waar ik de hele dag ging stappen of zwemmen, om dan elke avond door te werken.

Ik beken: ik heb zelfs eens vrouw en kinderen achtergelaten op een camping in de Landes omdat ik zo nodig drie dagen plichtbewust wilde gaan werken in België. En ja, ik check op vakantie mijn mails, geef vaak ook antwoord, en neem telefoons van onbekenden op.

Misschien heeft die Mark Tigchelaar wel gelijk?

Andere planeet

Mijn mooiste vakantie speelde zich af in 2005 in Griekenland. Een hele maand weg met het gezin, dat was (uitzonderlijk) een stuk langer dan het gemiddelde van negen dagen dat Belgen nemen. Heerlijk gevoel er helemààl uit te zijn geweest. De kustlijn van de Peleponesos, de geur van bakkende aarde, dineren op het strand terwijl de golven over je voeten klotsen: je vergeet er je paswoorden bij.

Ondrej Mitas, toerismedocent aan de universiteit van Breda, legt uit: ‘Het is van groot belang dat je vakantieperiode duidelijk verschilt van je gewone leven, omdat alle goeds dat zo’n vakantie je geeft precies van die verschillen komt. Je moet echt het gevoel hebben dat je werk zich op een andere planeet afspeelt, en dat je alles vergeet wat ermee te maken heeft. Zo doe je nieuwe kracht en creativiteit op. Als je je werk meeneemt, lukt dat niet.’

Ik denk aan die camping in Delphi waar je vanuit het zwembad uitkeek over een zee van olijfbomen, honderd meter dieper; aan de verslavende geur van sparren in de Landes, vermengd met de oceaanwind; aan het museum van Frida Kahlo in Mexico City; aan een namiddagje kanovaren in de Lesse op een snikhete zomerdag en aan die drie weken rondreizen in Vietnam. Allemaal goeie ervaringen zonder één momentje werk.

Toerisme is daarop gericht. In fijne kunststeden, onbetreden natuur, kleurrijke pretparken krijgen we de kans op nieuwe ervaringen en onthechting, alsof we daar een biologische nood aan hebben. Waarom kiezen steeds meer mensen er dus voor om die kans vrijwillig de nek om te draaien?

Bewuste keuze?

Socioloog Theun Pieter van Tienoven (VUB) verwijst naar de ICT-revolutie die de smartphone tot bureau omtoverde, en naar de covidcrisis die het thuiswerken tot een ‘recht’ maakte. ‘Zo infiltreerde werk steeds meer in onze persoonlijke levenssfeer, maar is het nu een noodzaak om werk mee te nemen op vakantie, of kiezen we er bewust voor?’, vraagt hij zich af.

Goeie vraag. Misschien zijn we blind aan het worden voor de vele utilitaire credo’s die zich in onze levens geïnstalleerd hebben. Zoals het idee dat wie flexibel is, gemotiveerder is. Of de gedachte dat we door ons eigen werkritme te beheren, productiever zijn, desnoods door in het weekend werk op te halen. Of nog dieper, dat werken meer betekenis heeft dan nietsdoen.

‘Sommige mensen kunnen niet loskoppelen, omdat ze overal beschikbaar willen zijn en de controle behouden’, zegt Van Tienoven. ‘Maar wanneer je werkt op je vakantie, vraag je je brein om steeds opnieuw te refocussen tussen werk en plezier. Dat vreet energie en betekent tijdsverlies. Het versnippert je aandacht en dat is iets wat de meeste mensen niet aankunnen, omdat je hersenen tijd nodig hebben om allerlei indrukken te verwerken.’

Volgens onderzoekers Laura M. Giurge and Kaitlin Woolley haalt de combinatie tussen werk en vrije tijd de intrinsieke motivatie van mensen naar beneden, omdat ze een conflict ervaren tussen beide. Wat prettig, betekenisvol of interessant zou moeten zijn, is dat veel minder en het idee dat je er je salaris mee pimpt – de extrinsieke motivator – kan dat niet goedmaken.

Oplaadmoment

Het internet bulkt van de enthousiaste ideeën voor een ‘geslaagde werkvakantie’, maar ik ben voorzichtig. Allerlei microinvullingen flitsen door mijn hoofd. Elke dag een uurtje werken voor het ontbijt? Eerst drie dagen werken en dan helemaal vakantie?

Giurge en Woolley vonden hun oplossing al doende: ze reframeden hun werk-op-vakantie als ‘werktijd’ en namen daarmee de stress weg. ‘Dat is technisch correct’, zegt Tigchelaar, ‘maar het is geen oplossing, want je hebt nog steeds geen echt oplaadmoment. In een sperperiode van drie dagen kan ik me beter vinden, omdat je daar een soort ‘transitie’ zoekt. Dat werkt bijvoorbeeld ook goed wanneer je na het werk naar huis spoort. Of je hebt mensen die thuiswerken, en zich speciaal verkleden wanneer ze naar hun thuisbeleving overschakelen.’

‘Het hangt ervan af van hoeveel tijd je hebt’, vindt Ondrej Mitas. ‘Na een goed jaar heb je aan twee weken genoeg om helemaal weg te zijn, heb ik ervaren. Had je een slecht jaar, dan heb je langer nodig, en is zo’n transitieperiode moeilijker in te plannen. Maar het is geen slecht idee om in je laatste werkdagen wat af te bouwen en een en ander klaar te maken.’

Volgens de nieuwe vakantiebarometer van Europ Assistance kiest één derde van de vakantiewerkers voor zo’n in- of uitglijperiode. Ik twijfel. Ik heb geen zin om twee dagen voor het einde van de vakantie wat werkgevoel terug te vinden, want het eigene van vakantie is nu net dat je dan vrijer bent om te doen wat je wil. Mijn methode staat niet in het (overigens schaarse) onderzoek over dit thema: voor vertrek plan ik al wat werk en afspraken in de week van terugkomst. De geruststelling dat ik dan een vliegende start neem, brengt met zich mee dat ik er in mijn vakantie niet aan denk dat ik op een dag terug moet naar de plicht.

