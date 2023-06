‘Dit is Europol, u staat op onze lijst met gezochte mensen’: weer meer meldingen van telefoontjes van oplichters

Wees op uw hoede voor oproepen die van de politie, banken of andere instanties lijken te komen. De voorbije dagen werden weer meer van die telefoons gemeld, onder meer bij Proximus. Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid, roept op erg voorzichtig te zijn en nooit gegevens te geven via de telefoon.

De oplichters pakken uit met een heel arsenaal aan oproepen en scenario’s. Een telefoontje van een gsm-nummer waarbij u meteen een vooraf ingesproken boodschap van een robotstem te horen krijgt bijvoorbeeld. ‘Deze telefoon is van Europol’, zegt die stem, in het Engels. ‘Uw nummer komt voor in een lijst met gezochte mensen, dus u kunt gearresteerd worden. Om een agent te spreken, druk op 1.’ Vervolgens krijgt u ook een zogezegde agent aan de lijn, die u gegevens probeert te ontfutselen.

Ook van valse oproepen van banken, de politie en andere instanties werd de voorbije dagen weer meer melding gemaakt. Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid, roept iedereen daarom op voorzichtig te zijn met dergelijke telefoontjes. ‘Wat die mensen doen, is informatie vergaren’, zegt woordvoerder Katrien Eggers. ‘Ze vragen dan je naam, je contactgegevens en bijvoorbeeld je geboortedatum of zelfs je rijksregisternummer of bij welke bank je bent. Dat is handig voor hen om te hebben. Je wordt dan niet meteen opgelicht tijdens dat gesprek, maar het gebeurt wel vaker dat je niet lang erna opnieuw telefoon krijgt van pakweg de bank. Met de gegevens die je voordien zogezegd aan Europol gegeven hebt, proberen zij je er dan van te overtuigen dat het een echte oproep is.’

De boodschap is: toon de nodige argwaan. ‘Geef geen gegevens door via de telefoon’, zegt Eggers. ‘En blokkeer dat nummer op je gsm.’

Als u toch gegevens hebt doorgegeven en achteraf twijfelt, contacteer je bank of Card Stop dan op het nummer 078-17.01.70. Verdachte telefoontjes kunnen gemeld worden via meldpunt.belgie.be.

