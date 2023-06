‘Ik zit nog liever een maand in de gevangenis dan één tattoo te laten zetten’

‘Ik durf het ongegeneerd te zeggen: ik wil een superster worden’

Als een Vlaming de Koningin Elisabethwedstrijd had gewonnen, dan had die vast gezegd dat hij met de voetjes op de grond zou blijven. Maar in Zuid-Korea dromen ze groter. Taehan Kim zegt het zonder schroom: ‘Ik wil een bariton worden met een wervelend jetsetleven’. (in De Standaard)

‘Ze is met grote onderscheiding afgestudeerd in de rechten en ze heeft jobaanbiedingen van zowat elk groot advocatenkantoor gekregen. Ze wordt voor ik weet niet hoeveel tv-programma’s gevraagd en toch kiest ze voor mij’

Olga Leyers blijft volgens haar man Giancarlo Angeletti wel met de voetjes op de grond: ze werkt bij hem in de winkel. (in Humo)

‘Een uur nadat ik Frans had gekozen in Wie wordt de man van Wendy, was het al zover. Frans liet er geen gras over groeien’

Vlamingen houden weliswaar de voetjes op de grond, maar als ze de kans krijgen, gaan ze wel graag van de grond. (Wendy Van Wanten in Primo)

‘We doen iets wat niemand anders in België doet en wellicht ook niet zou kunnen, zonder pretentieus te willen klinken. We combineren high-enddesigners met skate- en streetmerken’

Olga Leyers mag dan wel met de voetjes op de grond blijven, ze werkt volgens haar man Giancarlo Angeletti nu ook weer niet in een doorsneewinkel. (in Humo)

‘Een concert: dat was voor mij lange tijd gewoon mijn vader die naar het werk ging’

Jacob, de zoon van Green Day-zanger Billie Joe Armstrong, ging evenmin zweven. Het jetsetleven was gewoon de biotoop waarin hij opgroeide. (in Humo)

‘Tot mijn dertigste heb ik geen druppel alcohol aangeraakt. Ik dronk altijd Fristi. Echt waar’

Davy Parmentier, artistiek directeur van VTM, had dan weer geen rock-’n-rolljeugd. (in Humo)

Anna Drijver. Geert Van de Velde

‘Ik vind bevallingen in films heel luid: vrouwen schreeuwen het uit. Bij mijn eigen bevalling deed ik dat dus ook, tot de verloskundige zei: “Als je het geluid er niet uit gooit, maar die energie gebruikt om te persen, gaat het veel makkelijker.” Toen werd het stil’

Zelfs actrices kunnen nog ontdekken dat je niet alles moet geloven wat je op tv ziet. (Anna Drijver in Humo)

‘We moesten in Special forces samen een jeep de berg op duwen, maar Georges-Louis Bouchez dúwde niet eens. “Misschien moet jij sturen”, zei ik. Maar in plaats van het stuur te pakken en naast de auto mee te lopen, ging hij achter het stuur zítten! Zo werd hij letterlijk een last voor de groep. Een halve meter verder reden we op een rotsblok. Zelfs sturen lukte niet!’

Wat we Georges-Louis Bouchez in Special forces allemaal zagen doen en vooral niet doen, moeten we natuurlijk wel geloven. En er onze conclusies uit trekken. (Davy Parmentier in Humo)

‘Je moet het maar doen, ondernemen in België. Je betaalt fortuinen aan belastingen, je moet maandenlang de deuren sluiten door corona, en dan laten ze met Kerstmis iemand in Het journaal vertellen dat online pakjes bestellen beter is voor het milieu dan naar de winkel gaan’

Als u deze analyse leest van Olga Leyers, dan snapt u dat het voor politici echt niet meer makkelijk is om nog goed te doen. Want het is nooit genoeg en alles is hun fout: tot wat iemand met Kerstmis in Het journaal vertelt toe.

‘Waarom slaagt de politiek er niet in om echte oplossingen te bieden? Te veel politici, te veel ruzie, te veel kleine politieke spelletjes’

Dat die politici ondertussen zelf ook de hele tijd maar blijven herhalen dat ze slecht bezig zijn, helpt ook niet. (Conner Rousseau in De Standaard)

Davy Parmentier. dpg

‘Ik was al langer voorstander van de herinvoering van de verplichte legerdienst. Je trekt mensen uit alle lagen van de samenleving uit hun vertrouwde habitat en verplicht hen om samen te werken met mensen die ze anders nooit zouden tegenkomen: dat is toch schoon?’

Gelukkig heeft Davy Parmentier een oplossing: de verplichte legerdienst. (in Humo)

‘In het leger leer je ook waarden en normen die onder druk staan: discipline, doorzettingsvermogen, kunnen incasseren’

Een van die andere normen en waarden die je in het leger trouwens leert is het doden van een mens.

‘Het is een gebrek aan testosteron. De oorzaak van heel wat maatschappelijke problemen’

Dat Dries Van Langenhove graag spierballen ziet rollen, weten we natuurlijk al langer. (op Twitter)

‘Wie twijfel zaait over de rechtschapenheid van rechters bewandelt een zeer gevaarlijk pad’

Joren Vermeersch vindt dat de PVDA het vonnis in de zaak-Reuzegom niet mag afdoen als klassenjustitie. Maar wacht eens even: Joren Vermeersch is lid van de N-VA, en is dat niet de partij die rechters ‘activistisch’ noemt als ze beslissingen nemen die haar niet zinnen? (in De Standaard)

‘Ik zit nog liever een maand in de gevangenis dan één tattoo te laten zetten’

Olga Leyers mag dan wel getrouwd zijn met iemand die vol tattoos staat, zelf begint ze er niet aan. Het zou misschien wel nog een idee kunnen zijn voor de Reuzegommers: geen gevangenisstraffen, werkstraffen of een strafblad, maar ze gewoon vol tatoeëren.