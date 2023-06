Donald Trump is de eerste ex-president tegen wie een federale aanklacht loopt. Het achterhouden van geheime overheidsdocumenten in zijn residentie Mar-a-Lago kan hem een celstraf opleveren. Ondertussen loopt zijn verkiezingscampagne gewoon door.

Dinsdag wordt nog maar eens een historische dag in de rechtbank voor Donald Trump. Donderdagavond meldde de ex-president zelf dat hij zich moet aanmelden in een gerechtsgebouw in Miami. Bijzonder procureur ...