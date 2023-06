Gentse rechters willen met jongeren in gesprek over Justitie

De commotie na het arrest-Reuzegom is bij het gerecht niet in dovemansoren gevallen. De rechtbank van Gent heeft naar alle middelbare scholen in de stad een voorstel gestuurd om langs te komen voor een gesprek over Justitie.

‘De zaak-Sanda Dia beroert de samenleving’, merken Daniël Van den Bossche, afdelingsvoorzitter van de Genste rechtbank, en de rest van zijn korps. ‘Er is verontwaardiging en protest. Debat over een gerechtelijke uitspraak is gezond in een democratische samenleving. Maar er lijkt meer aan de hand. Een deel van de samenleving denkt dat er sprake is van klassenjustitie. Sommigen beweren zelfs dat de straffen anders zouden zijn geweest als het slachtoffer of de dader een ander profiel hadden gehad.’

‘Deze uitspraken wakkeren het wantrouwen in Justitie aan’, beseffen ze. De rechters zijn er ook van overtuigd dat Justitie meer moet communiceren over de taak en de rol van de rechter, ‘maar ook over het belang van de rechter voor onze democratische samenleving’.

Sociale media

Daarom hebben ze vrijdag alle Gentse middelbare scholen gemaild met een voorstel tot een gesprek. Ze bieden aan om snel – bijvoorbeeld na de examens in de laatste week van juni – bij de scholen langs te gaan.

Het initiatief kwam er omdat de rechters merken hoe de vragen vooral leven bij ‘jonge mensen voor wie Justitie helemaal onbekend is en die vaak geïnformeerd worden via sociale media’.

‘Wij willen luisteren naar hun bekommernissen. We willen hun vaak begrijpelijke vragen niet uit de weg gaan en graag beantwoorden’, staat in de uitnodiging. ‘De rechtsstaat is het fundament van onze samenleving. Dit belangrijke fundament kan op lange termijn enkel gevrijwaard worden indien voldoende jonge mensen overtuigd zijn van de waarde van de scheiding der machten, mensenrechten en onafhankelijke rechtspraak.’

Door de jonge leeftijd waarop Sanda Dia stierf en de omstandigheden waarin dat gebeurde – een extreme doop van een studentenclub die zich bewust niet hield aan overkoepelende afspraken – leidt het arrest zeker bij jongeren tot veel kritiek en verontwaardiging. Donderdag ging minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) daarover in debat met studenten van de KU Leuven.

