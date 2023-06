Akkoord over demonstratieverbod voor amokmakers: PS staakt verzet

De regering-De Croo heeft een akkoord bereikt over een demonstratieverbod voor amokmakers. De tekst werd wat verduidelijkt zodat stakingen er zeker niet onder vallen en bij recidive zal het verbod voor vijf jaar in plaats van zes jaar gelden.

Afgelopen woensdag werd in de kamercommissie Justitie in extremis de vergadering uitgesteld waarin gestemd zou worden over het wetsontwerp van minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) ‘om Justitie menselijker, sneller en straffer te maken.’ De PS blokkeerde in extremis het wetsontwerp over de passage die voorziet dat rechters relschoppers die zich misdragen tijdens betogingen bovenop hun straf ook een demonstratieverbod kunnen opleggen.

Die passage uit het wetsvoorstel - dan een arsenaal aan maatregelen omvat - stootte op veel weerstand bij de vakbonden. Volgens hen zou de wet een eerste stap vormen in een uitholling van het stakingsrecht, terwijl de wet volgens Van Quickenborne net de bedoeling heeft om de grondrechten van zij die wel vreedzaam betogen, te beschermen. Ook PTB/PVDA trok volop tegen het wetsontwerp ten strijde. Reden voor de PS om het wetsontwerp afgelopen woensdag op het laatste nippertje te blokkeren, terwijl de partij er tijdens twee eerdere vergaderingen van de regeringskern mee ingestemd had. In het wetsontwerp zijn immers verschillende grendels ingebouwd. Alleen een rechter kan het verbod opleggen, het is gekoppeld aan een veroordeling voor een specifiek misdrijf en het geldt niet voor stakingen.

Volgens onze informatie zijn de plooien vrijdagnamiddag in de regeringskern gladgestreken. In de tekst wordt nog eens extra verduidelijkt dat het niet van toepassing is op stakingen, en dat een rechter altijd de syndicale rechten moet respecteren. Daarnaast wordt de termijn waarvoor het demonstratieverbod bij recidive geldt, ingeperkt. Het demonstratieverbod geldt voor drie jaar en kan bij recidive oplopen tot zes jaar. De termijn bij recidive wordt verminderd tot vijf jaar.

Zo kan het wetsontwerp van Van Quickenborne normaal gezien volgende week in de commissie goedgekeurd worden. In datzelfde wetsontwerp zit onder meer ook de verplichting voor alle rechtbanken om een milieumagistraat te hebben, en de mogelijkheid om drugsverslaafden een hersteltraject op te leggen als alternatieve straf.