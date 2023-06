Nationale Bank verwacht economische groei van 0,4 procent in tweede kwartaal

De Belgische economie zal in het tweede kwartaal met 0,4 procent groeien, vooral dankzij de consumptie van gezinnen. Dat voorspelt de Nationale Bank van België (NBB) vrijdag.

Als die groei bevestigd wordt, gaat het om een lichte vertraging tegenover het eerste kwartaal. Toen werd de economie 0,5 procent groter.

‘De groei van het bbp werd in het eerste kwartaal nog steeds geschraagd door de sterke uitbreiding van de gezinsconsumptie en de activiteit in de dienstensector’, zegt de NBB. ‘De gezinsconsumptie zou in het tweede kwartaal van 2023 naar verwachting in een zowat ongewijzigd tempo blijven groeien, aangezien de koopkracht dit jaar sterk opveert.’

De instelling verwacht voorts dat de overheidsconsumptie in het tweede kwartaal opnieuw positief zal worden en dat de overheidsinvesteringen hoog zullen blijven, zoals traditioneel in de aanloop naar verkiezingen. De bedrijfsinvesteringen zouden daarentegen duidelijk vertragen en de woninginvesteringen terugvallen.

