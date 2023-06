Luistercolumn: Vrouwen moeten onder de grootste beledigingen vooral sympathiek blijven

Het is 2023 en Barbara Dex komt op de radio. En wat vraagt de interviewer haar? Inderdaad. ‘Vertel nog eens over je foute jurk op het Songfestival.’ Dat was derig jaar geleden. Dertig. Onze columniste Nele Van den Broeck luisterde ernaar en kon een hoop krachttermen met een F, een U, een C en een K nauwelijks onderdrukken. Maar Barbara Dex bleef intussen professioneel vriendelijk en sympathiek. En dat hoort zo. Vrouwen moeten onder de grootste beledigingen vooral sympathiek blijven.