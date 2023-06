Greta Thunberg studeert af: ‘Dit is de laatste schoolstaking voor mij’

Geen schoolstakingen voor het klimaat meer voor Greta Thunberg. De Zweedse klimaatactiviste heeft vrijdag op Twitter aangekondigd dat ze afstudeert. Thunberg blijft op vrijdagen echter wel actievoeren voor het milieu.

‘Schoolstaking week 251. Vandaag studeer ik af, wat betekent dat ik niet meer kan schoolstaken voor het klimaat. Dit is dus de laatste schoolstaking voor mij’, tweette Thunberg.

De Zweedse klimaatactiviste blijft zich echter inzetten voor het milieu. ‘Wij die onze stem kunnen laten horen, hebben de plicht om dat te doen. Om alles te veranderen hebben we iedereen nodig. Ik zal blijven protesteren op vrijdag, ook al is het technisch gezien geen “schoolstaking”. We hebben gewoon geen andere optie dan alles te doen wat we kunnen. De strijd is nog maar net begonnen.’

De nu 20-jarige Thunberg begon in augustus 2018 met haar acties om de aandacht te vestigen op de klimaatopwarming, door op vrijdag niet naar school te gaan. Dat protest groeide uit tot een wereldwijde beweging, met onder meer klimaatmarsen. Ook in België waren er een tijdlang wekelijks betogingen. ‘Toen ik begon met staken, had ik nooit verwacht dat het ergens toe zou leiden’, schrijft ze.

Ook de eerste schoolstaking van Thunberg vond plaats aan het Zweedse parlement. De cirkel is dus rond. Foto: Getty Images

Haar protesten verliepen niet zonder slag of stoot. Zo werd Thunberg in maart 2023 opgepakt tijdens protest in Oslo toen ze de toegang tot enkele overheidsgebouwen blokkeerde. Ook in Duitsland bij protesten tegen bruinkool winning werd ze gearresteerd. Ondanks die voorvallen bleef ze altijd strijden voor het klimaat.

De Zweedse tiener werd sindsdien onder meer ontvangen door de paus, door presidenten en voorzitters van de belangrijkste instellingen ter wereld. Ze sprak op klimaatmeetings van Zwitserland tot New York en in 2019 werd ze door Time Magazine uitgeroepen tot Persoon van het Jaar.

In november van vorig liet Thunberg al weten dat ze, na vier jaar als het gezicht van de wereldwijde klimaatmarsen, klaar was om de ‘megafoon door te geven’ aan anderen.

