Vriend van beschuldigde in zaak-Uyttersprot: ‘Ik wist dat er meer was dan Ilse wist’

Een vriend van Jurgen D., de man die beschuldigd wordt van de moord op Ilse Uyttersprot, heeft voor het hof van assisen verklaard dat hij met ‘een enorm schuldgevoel’ zit. ‘Ik wist dat er meer was dan Ilse wist. Zijn verleden van agressie en stalking, dat het er nog niet volledig uit was’, zei de man.

De feiten vonden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Jurgen D. in Aalst. Rond 8.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.

De getuige verklaarde dat hij Jurgen D. sinds de jaren 90 kende. ‘Ik zit met een enorm schuldgevoel. Ilse had mij gecontacteerd om met Jurgen te gaan praten, omdat hij volledig in de put zat. Ik heb dat gedaan. Ik wou hem aansporen om zich te laten opnemen. Hij zei dat hij er iets aan ging doen. Ik dacht tegen Ilse te zeggen ‘stop ermee’. Ik wist dat er meer was dan Ilse wist. Zijn verleden van agressie en stalking, dat het er nog niet volledig uit was’, zei de man.

‘Agressie? Ja. Slagen? Ja.’

‘Ik heb die agressie een paar keer gezien, ja. Slagen? Ja. Bij zijn ex-vrouw en bij een andere vriendin. Een explosie van agressie. De achterliggende reden heb ik nooit geweten. Tegen mij is hij ook een paar keer verbaal agressief geweest. Of hij kwam dreigend voor mij staan. Je mocht niet veel vertellen of het was verkeerd. Ik weet niet of het zijn ADHD was.’

De getuige stelde dat de werkkoffer, waaruit het moordwapen kwam, niet op zijn gebruikelijke plaats stond in het appartement van de beschuldigde. Volgens Jurgen D. nam hij ‘op automatische piloot’ de hamer uit de berging vlak aan de slaapkamer, maar volgens de vriend lag de werkkoffer normaal in de andere berging aan de inkom van het appartement. Hij duidde die plaats aan op een plattegrond achter de juryleden.

De man omschreef Jurgen D. ook als ‘manipulatief’ en ‘seksverslaafd’. ‘Iedere vrouw was een hoer, een slet. (..) Hij was veel te jaloers en bezitterig. Hij kon niet verdragen dat zijn vriendin alleen weg was.’

Jef Vermassen

De advocaat van de burgerlijke partij, Jef Vermassen, vroeg de man: ‘U denkt dat het gebeurde omdat zij (Uyttersprot, red) het wou uitmaken?’ Getuige: ‘Voor mij is dat een zekerheid. Hij moest het laatste woord hebben. Hij moest het altijd uitmaken.’

De verdediging gaf daarna mee dat Jurgen D. betwist dat de vriend getuige was van agressie op exen. ‘Het is ook belangrijk dat u mijn cliënt 14 dagen voor de feiten niet meer gezien hebt. U denkt dat er voorbedachtheid was in hoofde van mijn cliënt?’, vroeg advocaat Platteau. Getuige: ‘Jurgen kennende, in mijn ogen wel.’ Platteau: ‘Is het daarom dat u dat verhaal van dat werkgerief (de werkkoffer, red.) doet? Getuige: ‘Nee, natuurlijk niet. Of die koffer later verplaatst is, dat kan ik niet met zekerheid zeggen.’

