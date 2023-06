Koningin Filip en koningin Mathilde woonden een herdenkingsceremonie in Londen bij. Geen unicum, maar het koningspaar mocht daarna in Windsor Castle overnachten en dat is een eer die weinigen te beurt valt.

Het Belgische koningspaar woonde donderdag de stichtingsdag van Royal Hospital Chelsea in Londen bij. Dat is een rust- en verzorgingstehuis voor veteranen van het Britse leger dat in 1692 door koning Charles II opgericht werd.

Koning Filip bracht in zijn toespraak hulde aan de Britse soldaten die in België vochten tijdens de twee wereldoorlogen. ‘Ik wil mijn steun betuigen voor diegenen die niet meer onder ons zijn. Voor diegenen die in de loop van de wereldoorlogen het veeleisende pad van het leger hebben bewandeld, een pad van oprechtheid, moed en dienstbaarheid.’

Na de ceremonie mochten Filip en Mathilde dineren met koning Charles en koningin Camilla en kregen ze de kans om in het kasteel te overnachten. Dat is een vrij uitzonderlijke gebeurtenis, maar toch geen primeur voor Belgische royals. Koning Albert en koningin Paola kregen twee keer de eer, in 1964 en in 2002 na een galadiner met andere royals. Ook Boudewijn mocht in 1991 in Windsor Castle overnachten.

De koning en koningin danken de uitnodiging waarschijnlijk aan hun goede relaties met het Britse koningshuis. De laatste jaren woonden ze alle grote momenten binnen Charles’ familie bij: zijn kroning vorige maand, de begrafenis van Elizabeth in september 2022, het eerbetoon aan prins Philip in maart vorig jaar en de 70e verjaardag van Charles in 2018.

Ons koningshuis beleefde wel meerdere unieke momenten de afgelopen weken. Prinses Elisabeth woonde begin juli haar eerste koninklijke huwelijk in het buitenland bij en mocht daarbij plaatsnemen naast de Britse royals William en Kate. Eind mei kreeg koningin Mathilde een eredoctoraat bij de UHasselt voor haar maatschappelijke inzet. Het was honderd jaar geleden dat een koningin een eredoctoraat in handen kreeg.

