OHL-speler Sofian Kiyine krijgt alcoholslot na spectaculair ongeval: ‘Niet door vingers zien’

OHL-speler Sofian Kiyine sluit maandag gewoon aan op training. Hij zal wel een alcoholslot installeren en een traject volgen. Voortaan krijgt elke nieuwkomer bij OH Leuven een verkeerstraining.

Het is haast een wonder dat er bij het ongeval eind maart geen doden vielen. Een bewakingscamera legde vast hoe de Mercedes van eersteklassevoetballer Sofian Kiyine (OH Leuven) met hoge snelheid op een rotonde afrijdt, de lucht in gekatapulteerd wordt en bijna 50 meter verderop de muur van een sporthal doorboort. Hij kwam neer op het veld, met kinderen enkele meters verderop.

Kiyine had 1,6 promille alcohol in het bloed en reed 150 km per uur, bleek achteraf. Hij kwam er met enkele breuken van af, maar verkeersveiligheidsinstituut Vias reageerde scherp. ‘Voetballers zijn gewend aan een zekere adrenaline van in een vol stadion te spelen. En toch geven clubs die jongens allemaal een auto, vaak nog een dure, zonder dat er afspraken worden gemaakt over hoe ze daarmee moeten rijden.’

Daar komt nu verandering in. OH Leuven kondigt aan dat Kiyine opnieuw een auto krijgt, maar er vrijwillig een alcoholslot in zal laten installeren. ‘Hij gaat ook het hele seizoen vrijwilligerswerk doen in het revalidatiecentrum van UZ Leuven in Pellenberg’, zegt CEO Peter Willems. ‘En bij Vias zal hij een intensief traject volgen.’

Sofian Kiyine. Foto: Vel

Kiyine sluit maandag, bij het hervatten van de training, wel weer gewoon aan bij de spelersgroep na enkele maanden op non-actief. ‘Het proces is publiek al gevoerd en komt nog voor de politierechtbank’, zegt Peter Willems. ‘Hij beseft dat het veel erger had kunnen zijn en gaat gebukt onder het beeld: alweer een voetballer die te snel rijdt.’

Defensief rijden

OHL gaat ook een samenwerking met Vias aan, waardoor voortaan elke jonge of buitenlandse speler een rijopleiding krijgt. ‘Dat type opleiding geven we ook al in opdracht van bedrijven aan expats’, zegt Vias-CEO Karin Genoe. ‘We zullen met de speler de route afleggen van hun huis naar het stadion en hen op alle gevaren wijzen. Ze krijgen ook inzicht in defensief rijden. We kennen allemaal het soms ingewikkelde verkeer met circulatieplannen en speedpedelecs: zelfs voor wie hier al lang rondrijdt is dat niet altijd evident.’

De car policy bij OH Leuven verandert niet. ‘De verkeersboetes worden naar de club gestuurd, en wij houden die af van hun loon’, zegt Willems. ‘In Leuven eens per ongeluk een verkeerde straat inrijden, dat zien we door de vingers. Maar op snelheidsboetes spreken we ze aan.’

Vias zal aan het begin van elk seizoen ook een verkeersveiligheidstraining geven aan álle spelers en staf en hoopt dat ook te kunnen doen bij andere clubs. ‘De lijst met spelers die al voor de rechtbank zijn verschenen, is veel te lang’, zegt Genoe terwijl op de achtergrond krantenkoppen staan met onder anderen Malanda en Sterchele, Legear, Lang, Mboyo, Vanzeir en Limbombe. ‘Kinderen kijken op naar voetballers, dus het zou beter zijn als we wat minder moeten praten over uitspattingen in het verkeer en naast het veld.’

Lees ook