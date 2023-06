Hoewel ze dezelfde taal spreken en elkaars land uitstekend kennen, vergat de Amerikaanse president Joe Biden even het bestaan van koning Charles III.

‘Wel, meneer de president …’: het Amerikaanse staatshoofd slikte zijn woorden meteen weer in. ‘Ach, ik heb je net gepromoveerd’, knipoogde Joe Biden terwijl hij de Britse premier Rishi Sunak verwelkomde in het Witte Huis. Een hartelijke ontmoeting om de economische banden te versterken. ‘En om in de komende twintig minuten alle wereldproblemen op te lossen’, aldus Biden, goed op dreef.

Biden was blij om Sunak eens onder vier ogen te kunnen spreken in zijn ambtswoning. De twee ontmoetten elkaar vooral in groepsverband, samen met andere wereldleiders. Biden verwees naar een ontmoeting tussen de twee oorlogsleiders Winston Churchill en Franklin D. Roosevelt. ‘Zeventig jaar geleden bevestigden zij dat de sterke band tussen Groot-Brittannië en de VS de sterkte van de vrije wereld is.’ Biden noemde Londen ook nog ‘de dichtste bondgenoot’ van zijn land.

