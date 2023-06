Voor het eerst een krokodil ontdekt die zichzelf voortplant

Een Ierse dokter ontdekte een krokodil in Costa Rica die zichzelf voortgeplant heeft. De krokodil produceerde een foetus die voor 99,9 procent genetisch identiek was aan haarzelf.

Zestien jaar had de spitssnuitkrokodil in gevangenschap geleefd zonder ooit in contact te komen met een mannetje toen ze in januari 2018 eieren legde. Op het moment dat een ervan levensvatbaar bleek te zijn, contacteerde Parque Reptilania meteen Warren Booth. De Ierse dokter is verbonden aan de Amerikaanse universiteit Virginia Tech en verdiepte zich al elf jaar in ‘maagdelijke geboortes’ oftewel parthenogenese. Hij was niet zo verbaasd toen hij het nieuws hoorde. ‘Er was al een grote stijging van gevallen van parthenogenese toen mensen slangen als huisdier begonnen te houden, maar de gemiddelde reptielenhouder heeft geen krokodil’, zei hij tegen de BBC.

‘Bij normale seksuele voortplanting versmelt een spermacel met een eicel, waardoor je opnieuw een diploid inidividu krijgt, een cel met twee stellen chromosomen dus’, vertelt Raoul Van Damme, hoogleraar biologie aan de universiteit van Antwerpen. ‘Bij parthenogenese treedt ‘automixis’ op: de twee voortplantingscellen zijn dan van hetzelfde individu afkomstig.’ Van Damme vertelt ook dat het op zich niet zo zeldzaam is. Het komt voor bij planten, ongewervelde en een beperkt aantal gewervelden. Wat wél zeldzaam is volgens hem, zijn dieren die zich zowel seksueel als aseksueel kunnen voortplanten. ‘We wisten al dat het gebeurde bij haaien, vogels, slangen en hagedissen, maar nu dus ook bij een krokodil. Mogelijk hebben we de hoeveelheid daarvan wel onderschat, omdat we meestal niet weten of een bepaald vrouwtje al dan niet bevrucht geweest is’, vertelt hij.

Hoop voor bedreigde soorten

Volgens Booth werd dit zo laat ontdekt, omdat mensen er niet naar zochten bij een krokodil. ‘Het feit dat het mechanisme van parthenogenese in zoveel verschillende soorten hetzelfde is, suggereert dat het al eeuwen doorgegeven wordt.’ Men denkt dat het vooral voorkomt bij soorten die hiertoe in staat zijn als er nog maar weinig overschieten. Volgens Van Damme kan dat hoop bieden voor sterk bedreigde soorten. ‘Misschien komt deze bijzondere vorm van voortplanting vaker voor? Misschien in populaties waar seksuele partners elkaar moeilijk vinden’, zegt hij. ‘Voor kwekers is het een signaal dat ze eieren die gelegd zijn door lang geïsoleerde of zelfs maagdelijke vrouwtjes, niet a priori als niet-levensvatbaar moeten beschouwen.’

Zowel Booth als Van Damme voegen eraan toe dat het vragen oproept over de directe verwanten van de krokodil: de ontdekking ondersteunt immers de theorie dat ook de dinosaurussen zich op deze manier konden voortplanten.

