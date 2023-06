Warm weekend wacht

Vrijdag wordt het zonnig, afgezien van wat stapelwolken die in de loop van de dag verschijnen. In het binnenland liggen de maxima tussen 25 graden op de plateaus van de Ardennen tot 29 of lokaal 30 graden elders.

De wind waait matig uit het oosten. Aan zee echter draait de wind naar het noordoosten of meer noordelijke richting, waardoor het kwik niet hoger komt dan 23 of 24 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdag wordt het opnieuw zonnig en warm met maxima van 25 graden op de Hoge Venen en 30 graden in het centrum en 31 graden of zelfs nog wat hoger in de Kempen. De wind waait meestal matig uit het oosten tot zuidoosten. Aan de kust bereikt het kwik 26 of 27 graden, waarna de zeebries uit het noordoosten opsteekt in de loop van de namiddag.

Zondag wordt het zonnig en tropisch warm. Plaatselijk kan er een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen, maar het lijkt op vele plaatsen droog te blijven. De maxima liggen tussen 25 graden in de Hoge Venen en aan zee en 30 of 31 graden in het binnenland. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten of uit veranderlijke richtingen. Aan zee wordt hij matig uit het westen tot noordwesten.

Ook maandag wordt het warm en op de meeste plaatsen droog, maar plaatselijk is een hitte-onweer mogelijk. De maxima liggen tussen 26 en 31 graden. Er staat een vrij zwakke oostenwind, aan zee in de namiddag een matige noordoostenwind.

Dinsdag tot en met donderdag blijft het droog en zonnig met maxima tussen 24 en 29 graden, maar aan zee blijft het kwik meestal rond 20 graden steken. De wind waait daarbij meestal matig uit het oosten tot noordoosten, aan zee soms vrij krachtig uit het noorden tot noordoosten.