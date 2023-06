Gesmoorde stad

Honderden bosbranden razen door ­Canada, de rook kleurt de Amerikaanse Oostkust oranje. Voor de luchtkwaliteit geldt er code rood. De skylines van de stad die nooit slaapt zijn gehuld in een troebele smog. New York had gisteren voor de tweede dag op rij de op een na slechtste stedelijke luchtkwaliteit ter ­wereld. Burgemeester Eric Adams raadde de New Yorkers aan om buitenshuis een mondmasker te dragen. Buitenevenementen werden geannuleerd.

NYT

Hoe lang het zal duren voor New York verlost is van de dikke rook valt moeilijk in te schatten. Daarvoor moet eerst het weerpatroon veranderen. De rook is zo geconcentreerd omdat een sterke wind verhindert dat hij verspreid raakt in de atmosfeer.

Getty Images via AFP

Komend ­weekend zou daar verandering in kunnen komen. Maar dan nog blijft de vraag of de brandhaarden in Canada gedoofd zullen zijn. Het bosbrandseizoen in Noord-Amerika is nog maar net begonnen.