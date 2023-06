Een nieuwe lichting van de Antwerpse Modeacademie maakt zich op voor de jaarlijkse modeshow en wat erna komt. ‘Ik wil viben met andere makers. Er is al genoeg ego in de sector.’

Op de parking van de Waagnatie, vlak voor de Scheldebocht in Antwerpen, doet helemaal niets vermoeden dat er binnen een spektakel op til is. In de loods is een groot rond podium opgetrokken. De ruimte ...