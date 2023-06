Tijdens de coronalockdown moesten wij in ons kot blijven, en daar hebben heel wat dieren van geprofiteerd. Dat doen ze nog steeds.

In de jaren 70 en 80 was de ree in het Brugse ommeland even zeldzaam als de wolf: er zaten er geen. Maar in de jaren 90 maakte de ree opnieuw zijn intrede, mogelijk met de hulp van jagers die dieren uitzetten ...