Van Aert daagt Evenepoel niet uit voor klassement in Ronde van Zwitserland

Er komt geen clash voor het klassement tussen Wout van Aert en Remco Evene­poel in de Ronde van Zwitserland. Van Aert focust vooral op de tijdritten en de sprints.

Evenepoel, Bardet, Ayuso en Vine zijn voorlopig de enige bevestigde klassementsmannen die aan de start van de Ronde van Zwitserland staan. Dat biedt op zich perspectieven Wout van Aert om een gooi te doen naar een mooie klassement in een rittenwedstrijd van een week. Zeker als twee van de acht etappes tijdritten zijn. Maar Van Aert denkt niet aan een klassement, hij legt in de Ronde van Zwitserland vooral de focus op de chronoproeven op de eerste en de slotdag. Als het tussendoor tot een sprint komt, gaat hij daar ook zijn kans, maar in de bergetappes springt Van Aert zuiniger met zijn krachten om. Hij wil zijn kruit niet verschieten voor de Tour en het WK in Glasgow.

Sinds Roubaix legde Van Aert zich meer toe op het trainen met de tijdritfiets. ‘Vanaf dat moment zijn we de tijdrittrainingen structureler gaan inpassen’, zegt Mathieu ­Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma. ‘Zowel op de Sierra Nevada, maar ook nu hij in Zwitserland op hoogte traint, staat er ongeveer één dag op drie een training op de tijdritfiets geprogrammeerd. Het is een serieus onderdeel van zijn schema.’

Nieuwe tijdritpositie

In de Ronde van Zwitserland test Van Aert ook voor het eerst zijn nieuwe tijdritpositie in een wedstrijd uit. De UCI veranderde begin dit jaar de regels. Voor renners van 1,90 m of meer, zoals Van Aert, ­mogen de trapas en het uiteinde van het stuur 5?centimeter verder uit mekaar worden gemonteerd dan voor renners kleiner dan 1,80 m, zoals Evene­poel. Ook de handgrepen mogen 4 centimeter hoger worden gemonteerd, voor het comfort en de veiligheid van de grotere renners. Vooral van die laatste ­wijziging maakt Van Aert gebruik.

‘Na Parijs-Roubaix zijn we met Wout een halve dag tests gaan doen in de windtunnel’, zegt Heijboer. ‘Daarbij hebben we gezien dat het hem sneller maakt als we zijn handpositie verhogen. Hoeveel, dat hou ik voor mezelf. Zijn handgrepen staan iets schuiner naar boven. Dat is niet alleen aerodynamischer, het is ook comfortabeler. Wout was er erg over te spreken. Hoeveel winst dat oplevert, is ­afhankelijk van heel wat factoren, zoals de windsnelheid. Voor alle renners boven de 1,80 m levert die nieuwe regel een voordeel op.’

