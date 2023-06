Pat Robertson, tv-prediker en leider van religieus rechts, overleden

Televisieprediker Pat Robertson maakte van de evan­gelische christenen een van de machtigste drukkingsgroepen in de Amerikaanse politiek.

Robertson is op 93-jarige leeftijd thuis overleden. Dat meldde het Christian Broadcasting Network (CBN), de tv-zender die de theoloog en alumnus van de rechten­faculteit van Yale in 1960 oprichtte.

Op het belangrijkste programma van de zender, The 700 Club, kwamen zowel gebedsprogramma’s en liefdadigheidsmarathons als politieke propaganda voorbij. De show speelde een belangrijke rol in het ronselen van kiezers voor de Republikeinse presidents­kandidaat Ronald Reagan in 1980 en bleef ook nadien cruciaal. Ed Rollins, Reagans campagnemanager bij zijn herverkiezing in 1984, zei later dat Robertson meer middelen ter beschikking kon stellen dan de RNC, de officiële verkiezingsmachine van de Republikeinse Partij.

In 1988 probeerde Robertson zijn populariteit onder de evangelische christenen te verzilveren door zelf een gooi te doen naar het presidentschap. Dat mislukte, maar zijn strategie om zich te richten op de evangelische stem, kreeg navolging bij andere Republikeinen.

Kort nadien richtte Robertson bovendien de Christian Coalition op, een organisatie die conser­vatief-religieuze kiezers mobiliseerde en aan de Republikeinse Partij bond. De evangelische stem bleek ook in de jaren daarop bepalend. In 1994 was ze van groot ­belang bij de Republikeinse herovering van het Congres.

Deal met Satan

Robertson deed aan de lopende band controversiële uitspraken. De aanslagen van 11 september 2001 waren volgens hem de reactie van een boze God op abortus, ­homoseksualiteit en seculiere overtuigingen in de VS. In 2005 riep hij op om de toenmalige Venezolaanse president Hugo Chavez te vermoorden. Ook een verwoestende aardbeving in Haïti in 2010 was volgens Robertson een straf van God. Hij beweerde dat het land twee eeuwen geleden een deal met Satan had gesloten om onafhankelijk te kunnen worden van Frankrijk.

Robertson had vier kinderen. Zijn zoon Gordon is directeur bij CBN en presenteert The 700 Club.

