Groene stroom verkopen bevalt oliereuzen slecht

Amper vijf jaar nadat Shell in het Verenigd Koninkrijk via een grote overname actief werd als energieleverancier, geeft het oliebedrijf er alweer de brui aan.

Pascal Sertyn Redacteur economie

Groene stroom leveren aan particulieren is blijkbaar heel andere koek dan ruwe olie en aardgas produceren en verkopen. Dat ervaart de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell. Het bedrijf wil af van zijn energieleveringsactiviteiten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk omdat de stroomverkoop niet rendabel te krijgen is. In die drie landen samen heeft Shell meer dan 1,6 miljoen klanten, meer dan 90 procent daarvan zijn Britten.

Het illustreert dat de oliereuzen een hobbelig parkoers kennen om hun activiteiten te diversifiëren en bij te sturen in de energietransitie. Nog maar vorig jaar stopte Shell anderhalf miljard pond in zijn afdeling die uitsluitend groene stroom van windenergieparken en zonnepanelen verkoopt. De dochteronderneming was onderdeel van de ambities en activiteiten van Shell op het gebied van hernieuwbare stroom.

Shell geeft er de brui aan, amper 5 jaar nadat het in het Verenigd Koninkrijk via een grote overname actief geworden is als energieleverancier. Toen toeterde het bedrijf nog dat het werkte aan de uitbouw van een elektriciteitsafdeling met een globale omvang.

Shell is overigens niet de enige oliemaatschappij die met veel tromgeroffel al een paar jaar verkondigt werk te maken van de diversificatie van haar energieactiviteiten, waarbij hernieuwbare energie bestempeld wordt als een grote prioriteit.

Het Franse olieconcern Total werd twee jaar geleden zelfs herdoopt tot TotalEnergies. In 2016 was de overname van de Belgische energieleverancier Lampiris een van de eerste stappen van de Franse oliegroep om zich te profileren als (groene) stroomleverancier. Lampiris zelf ging er toen prat op dat het uitsluitend groene stroom leverde aan de klanten. Of TotalEnergies al veel plezier heeft beleefd aan de activiteiten als stroomleverancier is evenzeer de vraag. Alvast niet in ons land. Zo werd 2021 afgesloten met een nettoverlies van bijna 40 miljoen euro. En veel beterschap voor 2022 wordt er niet verwacht.

Uit een recente geactualiseerde studie van het advieskantoor Sia Partners in opdracht van de Belgische federatie van energiebedrijven Febeg blijkt dat de marges van de vijf grootste Belgische gas- en elektriciteitsleveranciers ­– waaronder TotalEnergies – vorig jaar al voor het tweede jaar op rij negatief waren. Daarvoor werd er wel winst gemaakt, maar vrij beperkt.

Zowel door Shell Energy als in de studie over de rendabiliteit van de grote Belgische energieleveranciers wordt aangegeven dat de verliezen mee veroorzaakt worden door de sterk schommelende prijzen op de energiemarkten. Bovendien namen de overheden maatregelen om de energie­verbruikers te beschermen tegen sterk oplopende energiefacturen, van maximumprijzen in het Verenigd Koninkrijk tot een uitbreiding van het sociaal tarief in België. Een ander pijnpunt zijn verbruikers die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. In ons land verviervoudigde het ­bedrag van de oninbare facturen in 2022. Met 160 miljoen euro zit het op recordhoogte.

Lees ook