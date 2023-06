Brusselse crimineel ontsnapt uit gevangenis in Guinee

De Brusselse crimineel Ibrahim Akhlal (27) is er opnieuw in geslaagd om uit de gevangenis te ontsnappen. Ditmaal deed hij dat in Conakry, de hoofdstad van Guinee, schrijven lokale media. Hij was daar in de cel beland nadat hij er in december 2022 opgepakt werd. De Belg moet in ons land nog een celstraf van 21 jaar uitzitten.

Volgens lokale media had de man gedaan alsof hij tandpijn had om naar de ziekenboeg van de gevangenis gebracht te worden. Daar verdween hij spoorloos, volgens Citoyennews door samen te spannen met het gevangenispersoneel.

Dat veroorzaakte heel wat ophef in het Afrikaanse land. De Guinese minister van Justitie, Charles Wright, heeft tijdens een bezoek aan de gevangenis gezegd de grove borstel te zullen bovenhalen. Het personeel van de ziekenboeg wordt vervangen, en hij schorste de directeur van de gevangenis en vijf cipiers. In het document waarin dat bekendgemaakt werd, dat gepubliceerd werd door lokale media, staat te lezen dat de reden van de schorsing is dat zij medeplichtig zijn aan de ontsnapping.

Al eerder ontsnapt

Akhlal werd in ons land vier keer veroordeeld voor zware overvallen, en moest daarvoor een gevangenisstraf van in totaal 21 jaar uitzitten in de gevangenis van Sint-Gillis. In maart 2020 ontsnapte hij echter. Iets meer dan een jaar later nam hij samen met een tiental andere Belgische, Franse en Nederlandse verdachten deel aan een overval op een waardetransport van goud, zilver en juwelen ter waarde van tientallen miljoenen euro’s in het noorden van Amsterdam.

Na die overval werd een internationaal arrestatiebevel verspreid. Een jaar lang zonder succes, tot het Belgische FAST-team en de Brusselse gerechtelijke politie de man op het spoor kwamen in Conakry. Daar werd hij in december 2022 op weg naar een nachtclub ingerekend en nadien opgesloten. België vroeg om zijn overlevering aan ons land, maar zo ver kwam het dus niet.

