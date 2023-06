Bouchez: ‘De hervorming van Van Peteghem gaat nog niet ver genoeg’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet goede punten in de belastinghervorming van Vincent Van Peteghem, ‘maar mag geen geld kosten aan wie werkt, spaart en investeert’.

‘De belastinghervorming moet gekoppeld worden aan een hervorming van de arbeidsmarkt. Anders wordt het een vestzak-broekzakoperatie.’ MR-voorzitter George-Louis Bouchez maakte donderdagmiddag nog eens duidelijk wat voor de MR de krachtlijnen zijn bij de komende gesprekken over een belastinghervorming. Geflankeerd door federaal vicepremier David Clarinval en Waals viceminister-president Willy Borsus stelde hij in de Kamer de belastingplannen van zijn partij voor. Vanaf 17 juni zal premier Alexander De Croo (Open VLD) in opeenvolgende conclaven proberen om een belastinghervorming rond te krijgen.

De basis daarvoor is het werkstuk dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) enkele maanden geleden heeft neergelegd. Daarin zitten goede elementen, gaf de MR toe, zoals de manier waarop hij werken lonend wil maken. Net zoals zusterpartij Open VLD hanteert MR het uitgangspunt dat wie werkt netto minstens 500 euro meer moet overhouden dan wie een uitkering krijgt. Bouchez geeft zelfs toe dat het in Van Peteghems plan niet om een taxshift, maar om een taxcut gaat. Om zijn belastingverlaging te financieren rekent Van Peteghem voor één vijfde op terugverdieneffecten. ‘Maar de cut in het plan-Van Peteghem is veel te klein.’

Geen btw-verhoging

Daarom is het volgens Bouchez noodzakelijk om het dossier samen met een arbeidsmarkthervorming te behandelen. Dan is het niet nodig om extra middelen te halen uit een btw-verhoging op bijvoorbeeld brood, vlees en melk. ‘Als minister van Landbouw is zo’n verhoging voor mij onbespreekbaar’, zei Clarinval. De belastinghervorming mag wie werkt, spaart en investeert geen geld kosten, luidt het MR-motto. Daarnaast vindt de MR dat aan de belastinghervorming maatregelen moeten gekoppeld worden die de competitiviteit van de ondernemingen verhogen.

De partij herhaalde haar voorstellen om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te versnellen, en wie twee keer een opleiding voor een knelpuntberoep weigert, van uitkeringen uit te sluiten. Al wie langer dan twee jaar werkloos is, wil de MR gemeenschapsdienst laten doen. Daarnaast denkt de partij aan een fiscale aanmoediging van 1.500 euro netto per jaar voor wie een knelpuntberoep uitoefent.

In totaal wil de MR de belastingen met tien miljard euro verlagen in drie fases (2024, 2026 en 2028). In een eerste stap mikken de Franstalige liberalen op een verlaging van 2 tot 3 miljard euro. ‘Wij zijn niet de partij van het gratis geld’, zei Bouchez. Om de rekening rond te krijgen, rekent de partij, behalve op de arbeidsmarkthervorming, op besparingen in de overheidsuitgaven en de strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Verder meent de partij 2 miljard te kunnen halen uit andere fiscale maatregelen, zoals een belasting op vakbondspremies en de strijd tegen valse vzw’s. Een gedetailleerde tabel met de financiering van de plannen wilde Bouchez niet geven. ‘Napoleon legde zijn plannen ook niet in detail op tafel vooraleer hij ten strijde trok’, lachte hij.