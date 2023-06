Elio Di Rupo op Vlaamse feestdag ‘in het hol van de leeuw’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

11 juli (1)

Het 11 Juli-Komitee, een Brugse vzw, heeft Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) uitgenodigd om te komen spreken op de festiviteiten van de 11 juliviering in Brugge. Komitee-voorzitter Pol Van Den Driessche (N-VA) is verheugd dat Di Rupo op zijn uitnodiging is ingegaan. ‘Hij waagt zich toch in het hol van de leeuw.’ Di Rupo is als Waalse politicus een opmerkelijke gast. ‘Wij staan voor open dialoog en geven graag ook eens het woord aan iemand die er een andere mening op nahoudt’, zegt hij in het Nieuwsblad.

Compliment

Maurits Vande Reyde (Open VLD) sprak zijn waardering uit over het werk dat de covoorzitter van Groen, Jeremie Vaneeckhout, levert in het parlement. ‘Van alle partijvoorzitters verricht Vaneeckhout waarschijnlijk het meeste puur parlementaire werk. Tot laat in de commissies, altijd actief in plenaire. Ook bij de niet-mediatieke dossiers’, tweette de Open VLD’er. Was hij zijn eigen partijvoorzitter Egbert Lachaert eventjes vergeten?

11 juli (2)

De lezing van Di Rupo vindt plaats op de vooravond van 11 juli, tijdens de Gulden­sporenviering in de Gotische Zaal van het stadhuis van Brugge. Die zaal is versierd met een grote muurschildering waarop het tafereel van de Guldensporenslag afgebeeld staat. Di Rupo kan er maar moeilijk naast kijken. Onderaan staat bovendien ook de strijdkreet van de Vlaamse troepen: ‘Vlaenderen die leu’, oftewel ‘Vlaanderen de leeuw’.

Vlinderwandeling

Sammy Mahdi is bijna één jaar partijvoorzitter voor CD&V en dat viert hij op 24 juni met een zomerbarbecue, nabij het stadion van voetbalclub OH Leuven. Waar de N-VA op haar familiedag in september uitpakt met een optreden van K3, voert Sammy Mahdi zijn hond Pamuk op als publiekstrekker. Om 14.30 uur kunnen de gasten met het beest een vlinderwandeling maken. Wie allergisch is aan honden, kan zijn energie kwijt in een voetbalmatch tegen de voorzitter. Een perfect excuus om de oppertsjeef (zijn woorden) buitenspel te zetten.