Jambon blijft worstelen met de consultancycijfers

Vlaams minister-president Jan Jambon kan nog altijd niet de volledige en precieze cijfers geven van wat de Vlaamse administratie uitgeeft aan consultancy.

Twee maanden na parlementaire vragen van Thijs Verbeurgt (Vooruit) en Jos D’Haese (PVDA) kan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog steeds geen volledige transparantie bieden over de vraag wat de Vlaamse administratie uitgeeft aan consultancy. In de parlementaire commissie kon hij nauwelijks verbergen dat ook hij zich ergert aan de traagheid van de administraties. ‘Ik vind dit geen voorbeeld van dienstverlening.’

Er is nu eindelijk wel een lijst voor de parlementsleden beschikbaar waarin alle uitbestedingen staan. Dat is de tabel die ertoe leidde dat Jambon eerder in het parlement het bedrag noemde van 640 miljoen euro. Om precies te zijn: de tabel vermeldt in totaal 636 miljoen euro. Die lijst bevat maar liefst 135.000 facturen over veel meer dan wat doorgaans wordt verstaan onder consultancy. De parlementsleden kunnen de lijst inkijken bij de griffier, maar mogen er geen foto’s van maken en geen notities nemen.

‘Nog altijd kan de Vlaamse regering geen helderheid verschaffen’, concludeert D’Haese. ‘In die lijst vind ik drukwerk terug, de reiniging van tapijten, zelfs het hakken van bomen. Allemaal dingen die in de verste verte niet over consultancy gaan. En als het wel over consultancy gaat, staat er niet bij wat de opdracht behelste. Hier kunnen we niks mee. We hebben geen enkel zicht op waar deze Vlaamse regering geld aan geeft.’

Goelagarchipel

De minister-president verloor even zijn cool toen hij D’Haese verweet te ageren vanuit zijn ‘communistische ideologie’: ‘Ik weet wat uw model is: u wil de privé kapot en de overheid als enige speler op het veld. We hebben in de geschiedenis gezien tot wat dat leidt: lege rekken en de goelagarchipel.’

Vervolgens ontstond in de commissie een discussie over wat men precies verstaat onder consultancy. De Vlaamse overheid schrijft consultancy stricto sensu in onder drie codes, zo werd eerder al aangegeven door Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Dan gaat het nog maar over 42 miljoen euro. Alleen is men daar pas mee begonnen halfweg 2021, waardoor 2022 het enige jaar is waar men precieze cijfers van heeft volgens die definitie van consultancy: ‘het inhuren van extra kennis of een second opinion’.

Verbeurgt wees erop dat de administratie blijkbaar een andere definitie van consultancy hanteert dan de regering. ‘Het departement Mobiliteit en Openbare Werken berekende wat het uitgeeft aan consultancy en schrijft in zijn rapport dat meer dan de helft van die consultancy naar kerntaken gaat. Daarop zegt u dat het helemaal niet consultancy betreft.’

Opvallend genoeg vroeg het departement Zorg en Gezondheid extra tijd om precieze cijfers te bezorgen. Het is bij dit departement dat de discussie oplaaide, toen bleek dat oud-minister Jo Vandeurzen (CD&V) bijkluste als consultant bij het departement waar hij zelf ooit voor bevoegd was.

‘Ik vind dit allemaal verontrustend’, aldus Verbeurgt. ‘Minister Diependaele heeft gezegd dat consultancy efficiënter is. Maar hoe kun je dat weten als je niet exact weet hoeveel je eraan uitgeeft? Er zit hier een fundamentele vraag achter: waarom vindt deze regering per definitie consultancy een goeie zaak?’

