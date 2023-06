Van Quickenborne verdedigt werkstraffen: ‘Vaak meer impact dan opsluiting’

Oud-minister van Justitie Koen Geens wil dat werkstraffen in sommige gevallen toch op een uittreksel uit het strafregister komen. Huidig minister Van Quickenborne waarschuwt in de Kamer dat je zo de essentie van de werkstraf onderuithaalt.

‘Werkstraffen leiden tot een grotere re-integratiekans’ (Open VLD-Kamerlid Patrick Dewael). ‘Werkstraffen zijn met een goede reden ingevoerd: daders kunnen de maatschappelijke schade die ze hebben aangericht helpen te herstellen en werkstraffen leiden tot minder recidive’ (Groen-justitiespecialist Stefaan Van Hecke).

Verschillende partijen namen het donderdagnamiddag in de Kamer op voor de werkstraf, die ter discussie is gekomen na het Reuzegom-arrest. Zowel CD&V, Groen als Open VLD erkent de grote commotie die het Reuzegom-arrest heeft veroorzaakt, maar de drie partijen waarschuwen ervoor om het kind niet met het badwater weg te gooien.

Dat wil niet zeggen dat iedereen in de meerderheid het met elkaar eens is. Ook voormalig minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vindt het ‘gevaarlijk’ om zich te veel te laten meeslepen door emotie. Maar hij deed wel, net als partijvoorzitter Sammy Mahdi, een voorstel om de werkstraf in sommige gevallen en mits motivatie toch op een uittreksel uit het strafregister te zetten. En hij wil dat rechters meer gebruik maken van de mogelijkheid die ze hebben om te bepalen welke werkstraf iemand precies krijgt.

Huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is het daar niet mee eens. ‘Als je vonnissen en arresten toch op een uittreksel van het strafregister zet, haal je de essentie van de werkstraf – de betere re-integratie van de dader – onderuit’, zei hij.

Hij waarschuwt ook voor steeds zwaardere straffen. ‘Straffen gaan niet alleen over vergelding, maar ook over een manier om mensen weer op het rechte pad te brengen. Een werkstraf heeft vaak meer impact dan opsluiting.’

Voor PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw blijft de conclusie duidelijk. ‘Onlangs kreeg iemand zes maanden met uitstel voor het vernielen van de taxushaag van de buurman. Maar de boete voor de Reuzegommers komen zelfs niet op een uittreksel van het strafregister. Daar is maar één reden voor: klassenjustitie’, zegt hij.

Geens is het daar niet mee eens. ‘Als je kanker krijgt, komt de ziekteverzekering tussen, als je betrokken bent in een zware rechtszaak, moet je zelf betalen. Dat is pas klassenjustitie. Daar moeten we dringend iets aan doen.’

Lees ook