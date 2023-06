Olexiy Sandakov (45) woont sinds 2017 in Cherson en heeft de stad nooit verlaten, ook niet wanneer ze maandenlang bezet werd door de Russen. De instorting van de Nova Kachovka-dam is een nieuw dieptepunt. ‘Dit is zo dom. Welke voordelen halen de Russen hiermee? Ik zie ze niet.’

‘Vandaag ben ik een gondelier op een missie’, stuurt Olexiy Sandakov (35) in een bericht. Het is dinsdagnamiddag, zes juni. Op een filmpje is te zien hoe de Oekraïense dertiger een serenade zingt op een ...