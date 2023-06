Moeten we nu echt voor Manchester City supporteren?

Geen twee zonder drie denkt Manchester City. De titel is binnen, de Engelse beker ook en zaterdag moet de Champions Leage er nog bijkomen. Het zou een unieke prestatie zijn en dat met een Belg, Kevin De Bruyne, als draaischijf. Applaus op alle banken, ware het niet dat er rond de club een onfris geurtje hangt. Want had City die successen ook geboekt als het de financiële regels netjes had gevolgd?

