De leden van de streng protestantse Nederlandse partij SGP lijken het er nu toch over eens dat de tv niet louter een werktuig van de duivel is. Woensdag was na decennialange interne weerstand voor het eerst een spotje van de partij te zien tijdens de Zendtijd voor Politieke Partijen.

‘Welke koers kies jij?’, is de insteek van het spotje. In iets minder dan anderhalve minuut maakt Nederland kennis met de traditionele waarden waar de partij voor staat. ‘Al meer dan honderd jaar koersvast,’ zegt de voice-over, ‘met de Bijbel als kompas.’ Maar die boodschap van de partij is al jarenlang gekend. Alleen was ze nooit eerder in de wettelijk geregelde Zendtijd voor Politieke Partijen te zien. Terwijl alle andere partijen die tijd wel gebruiken, zag SGP er jarenlang principieel van af.

Binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij waren de meest vooraanstaande leden het jarenlang eens dat er van de tv niets goed te verwachten viel. Bij veel gezinnen die de achterban van de partij vormen mocht er geen tv gekeken worden. Wie toch zo’n toestel in huis haalde, verborg dat soms zelfs voor de buren.

Die houding is de jongste jaren wat veranderd. Openbare omroep NOS citeert een eerder interview met partijvoorzitter Dick Van Meeuwen. ‘Het ligt in het verlengde van onze missie om de breedte van de samenleving te bereiken met onze boodschap’, klinkt het.

De partij is wel al langer te vinden op sociale media, en heeft ook een eigen Youtubekanaal. Voor de eigen website geldt al jarenlang een compromis: er is een site, maar op zondag is er enkel een oproep tot zondagsrust te vinden. Dat principe zal ook gelden voor de Zendtijd voor Politieke Partijen, meldt de NOS: als de uitzending voor SGP op zondag gepland is, dan zal de partij vriendelijk bedanken.

