Stijlvol en voldaan puzzelen met een spatje gruwel

In Planet of Lana heeft een meisje uw puzzelbrein nodig om aan de dood te ont­snappen en haar wereld te redden.

Planet of Lana Ontwikkelaar: Wishfully Studios. Uitgever: Thunderful Games. Nu verkrijgbaar voor PC, Xbox Series X/S en Xbox One

Veel meesterlijke games imponeren door te overweldigen. Denk aan de nieuwe, hypercreatieve Zelda: tears of the kingdom of aan het donkere, uitdagende Elden ring. Daarnaast zijn er pareltjes die uitblinken in eenvoud. Planet of Lana van het Zweedse Wishfully Studios is zo’n game die je in een tweetal sessies kunt uitspelen, met veel voldoening. Op een planeet die sterk op de aarde lijkt – maar het niet is – wordt een heel vissersdorp gekidnapt door rondvliegend en -lopend alientuig. De enige overblijver is Lana, die er vooral op uit is haar grote zus Ilo te redden. Om daarin te slagen, moet het meisje al puzzelend het moederschip zien te bereiken.

Lana is een kwetsbaar kind: als ze slecht puzzelt en een fatale val maakt of wordt geëlektrocuteerd door een kwaadaardige robot, dan sterft ze zonder pardon, met een simpele knak of schok. Dat komt heel wat gamers bekend voor. Het moet een soort succesformule op Scandinavische wijze zijn: de Deense studio Playdead kreeg naam en faam met de games Limbo en Inside, waarin eveneens kwetsbare kinderen een apocalyptische (en mooi vorm gegeven) wereld moeten trotseren. Die games nodigen uit om met publiek te spelen, zodat bankzitters kunnen meegillen wanneer de kinderen gegrepen of vermorzeld worden door machines en andere duistere krachten. Of om mee te denken met de slimme puzzels.

Dosis schattigheid

Planet of Lana is minder zwart dan de Playdead-games. Letterlijk, want in tegenstelling tot de andere twee is deze game wel in kleur. Er zit ook een dosis schattigheid in: Lana gaat op pad met het lieve, katachtige wezen Mui. Het is hierin dat de game zich onderscheidt van zijn Deense inspiratie: Lana en Mui ­moeten elkaar helpen, het vergt iets meer knoppencombinaties om tot een oplossing te komen. Vaak komt het erop neer om samen goed getimed voorbij robots te sluipen, draden door te knippen, schakelaars te bereiken en vooral de juiste volgorde der dingen te doorzien. De puzzels zijn net moeilijk genoeg om je slim te laten voelen. Een gruwelijke sterfscène niet te na gesproken, staat deze game garant voor enkele ontspannen, tevreden avonden.

